Pontosan a fűtési szezon elejére készült el az új geotermikus fűtési rendszer Nagyatádon. A beruházással öt nagyobb intézményben, a kulturális központban, a polgármesteri hivatalban, a turisztikai központban, a Dél-Somogy Irodaházban és a gyógyfürdőben tudtak meleget biztosítani az elmúlt hónapokban.

Ormai István, a település polgármestere elmondta, több takarékossági intézkedést is bevezettek a városban. Épületek maradtak zárva, csökkentették a nyitvatartást, és kikapcsolták a díszkivilágítást. Számításaik szerint az elmúlt fél évben mintegy harminc százalékkal kevesebb gázt és áramot használtak fel, mint a korábbi években.

Balatonbogláron is jelentős költséget takarított meg az önkormányzat a fűtési szezonban. Mészáros Miklós, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a legnagyobb összeget az Urányi János Sport és Szabadidő Központban tudták megspórolni, mert az uszoda és a csarnok is zárva volt. Emellett a legtöbb intézményben – a kormányzati iránymutatás ajánlása alapján – 18 foknál nem fűtötték fel jobban az épületeket. Ez alól csak a gyermek- és egészségügyi intézmények voltak a kivételek. Mészáros Miklós hozzátette, a kultúrház hetente csak három napot volt nyitva, korlátozták a könyvtár látogatását is, és a könyvteret sem fűtötték. Az intézkedésekkel a gáz- és az áramköltségekből 30-30 százalékot takarítottak meg.

Marcaliban is több olyan intézkedést hoztak, amivel nemcsak jelentős energiát, hanem pénzt is spórolt az önkormányzat. Sütő László polgármester megkeresésünkre elmondta, a hivatal épületét reggel és délelőtt 20 fok környékére fűtötték fel, délután azonban már nem melegítették fel az épületet. Néhány intézményben korlátozták a heti nyitvatartást. A négy önkormányzati óvodát minden nap fél órával előbb zárták be. Az intézkedéssel a gázszámlából 25 százalékot takarítottak meg. Sütő László hozzátette, tavaly év végére az egész városban lecserélték a közvilágítást. A több mint 200 millió forintos beruházással 40 százalékot spóroltak az áramköltségen.

Kaposváron az energiaválság előtti időszakhoz képest 5 milliárd forinttal nőtt volna meg a rezsiköltség. A helyi spórolásnak és a kormány intézkedéseinek, valamint a támogatásoknak köszönhetően viszont „csak” 3 milliárddal kell többet fizetni az energiáért.



Szükség van a melegre a kicsiknél

Hiába köszöntött be a tavaszias jó idő, a társasházakban és a közintézményekben még mindig szükség van a fűtésre. Kaposváron is több helyen működik a távhőszolgáltatás. Kiderült, az intézményi spórolás miatt kevesebb gáz fogyott a távhőnél. Két intézmény kivételével egyelőre mindenki igénybe veszi a távfűtési szolgáltatást.

Gyeneseiné Kaszás Hajnalka, a Fésűs Éva Központi Óvoda vezetője elmondta, a gyerekek miatt kell a fűtés, azonban lényegesen kevesebb energiát fogyasztanak most. Azokat a helyiségeket nem fűtik, amelyeket kevésbé használnak. Tavaly szeptember és december között villamos energiából 29, földgázból 41, távhőből 37 százalékot spóroltak meg.

Fotó: L. R.