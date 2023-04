A nyaralók iránti kereslet országszerte átlagosan 50 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a Balaton mellett és a Tisza-tó környékén visszafogottabb, 30 százalékos volt a visszaesés.

Az eladó nyaralók kínálata éves összevetésben harmadával nőtt 13 ezer darab fölé, de január óta is több mint 5 százalékos a növekedés. A Balatonnál eladó nyaralóingatlanok száma 30 százalékkal bővült.

A legtöbb nyaralóövezetben éves szinten emelkedtek az árak, de idén januárhoz képest inkább stagnálás jellemző. A Balaton északi partján 970 ezer forint a nyaralók átlagos négyzetméterára, a déli parti településeken meghaladja az 1 millió forintot.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a nyaralópiacon is jelentősen csökkent a kereslet, de vannak kivételek, ilyen a Balaton környéke - áll az ingatlan.com legfrissebb elemzésében.

– A nyaralók iránti érdeklődés lényegében megfeleződött az idén az egy évvel korábbihoz képest, a visszaesés megegyezik a lakóingatlanoknál látható keresletcsökkenéssel – Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. – Az okok ugyanazok: a bizonytalanabb gazdasági környezet miatt sokan kivárnak az esetleges nyaralóvásárlással. A balatoni és a Tisza-tavi nyaralópiac kivételt jelent, mivel itt csak 30 százalék körüli keresletcsökkenés látszik. A Balatonnál az északi parti települések mérsékeltebb visszaesést könyvelhettek el – tette hozzá a szakember.

Balatonakaliban és Balatonfűzfőn lévő nyaralók iránt nőtt az érdeklődés. A kínálat - összhangban a lakóingatlanok piacán látható trenddel - a legtöbb nyaralóövezetben bővült, és már több mint 13 ezer eladó ingatlanból válogathatnak a vevők. – Az eladó nyaralók száma éves összevetésben 50 százalékkal nőtt, de január óta is 5 százalékos a bővülés. A Balatonnál harmadával nőtt a kínálat – fogalmazott Balogh László.

Mennyiért kínálják a nyaralókat?

Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint április elején a Balaton északi partján, Veszprém vármegyében lévő nyaralók átlagos négyzetméterára 970 ezer forint volt, bár ez 15 százalékos drágulásnak felel meg éves szinten, januárhoz képest gyakorlatilag stagnálást jelent. A tó déli partján 1 millió forint felett van az átlagos négyzetméterár, az 6 százalékos éves emelkedést tükröz, a januári szinttel pedig megegyezik.

Balogh László közölte: a nyaralópiacon látható változásokról összességében elmondható, hogy aki klasszikus nyaralót szeretne vásárolni és megvan hozzá a megfelelő anyagi mozgástere is, annak most érdemes szétnéznie a kínálatban, mert napról-napra egyre jobb lehetőségekbe lehet belefutni. Az ingatlan.com szakértője szerint a nyaralószegmens változását amúgy is érdemes nyomon követni, mert a lakóingatlanpiacot érintő jelentősebb változások gyakran hamarabb megjelennek a nyaralópiacon. Hozzáfűzte: 2022 áprilisában már megindult a nyaralóknál a keresletcsökkenés, ez pedig markánsan megjelent az idei átlagárakban.