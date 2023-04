A kaposvári Törő István ötven éve, vagyis 1973 óta foglalkozik gázszereléssel. Télen biztosan többet kell várni egy szerelőre, erősítette meg, de mivel a cégében több alkalmazottat foglalkoztat, így sokkal gyorsabban tudnak reagálni Somogy egész területén. Most a fűtési szezon végén csupán néhány napra rövidült náluk a várólista, ha nem sürgős a problémaelhárítás. A gyors megérkezés annak tulajdonítható, hogy az enyhe idő miatt csökkent a lakossági gázfelhasználás.

Illusztráció

Fotós: Lang Róbert

A somogyi építőiparban az idei első negyedév adatai alapján még nem csökkent töredékére a várólista, de a folyamat megkezdődött. – A hidegburkolóknak már most kevesebb a munkája – felelte érdeklődésünkre Budai Ferenc, kaposvári építési vállalkozó. – Arra számítunk, hogy a második negyedévben belehúz az építőipar, bár rányomja a bélyegét az ágazat idei teljesítményére, hogy az önkormányzati és állami megrendelések 40 százalékkal visszaestek. Hiába van ott a csok és az öt százalékos áfakedvezmény, a lakossági ügyfelek nem fogják betölteni az űrt, amit az önkormányzati és állami megrendelések visszaesése okozott. Kevesebb a megrendelése a somogyi építőipari vállalkozásoknak is, emiatt 20–30 százalékos megrendelés-csökkenéssel kalkulálunk az idén egész évre vonatkozóan.

Egy jelenlegi megrendelés után átlagosan 58 nap múlva kezdi el a munkát a megbízott mesterember, derítette ki a Mapei Kft. több mint ezer építőipari szakember megkérdezésén alapuló kutatása. Somogyban 67 napot kell várni. A szakemberhiány Békés vármegyében a legmagasabb, Győr-Moson-Sopronban 75 napot kell várni a munka megkezdésére. A leghamarabb Komárom-Esztergom és Tolna vármegyében érkezhetnek meg a szakik, átlag 38–38 nap vállalási idővel.



Előbb csönget az ács, mint a kőműves

A várakozási idő hossza függ az elvállalt feladat nagyságától is. Az apróbb javítások várakozási ideje átlagosan 46 nap, a kisebb kivitelezéseké és felújításoké 56, a közepes beruházásoké 66, míg a nagyberuházásoké 71 nap jelenleg, árazta be a friss felmérés. Most a legkevesebb a víz- és gázszerelők vállalási ideje, és az ácsoké sem túl sok. A villanyszerelők és az épületgépészek a középmezőnyben vannak, náluk jóval többet kell várni a kőművesekre és a burkolókra, és a leghosszabb idő alatt a generálkivitelező érkezik meg.

A felmérésből kiderül az is, hogy nem csökkentek a munkadíjak, sőt az építőipari szakemberek kétharmada az idén további áremelést tervez, átlagosan 14 százalékkal. Talán ennek is köszönhető, hogy a lakossági ügyfelek körében most általános jelenség a kivárás. Jelenleg országos átlagban 8636 forint a négyzetméterenkénti vállalási díj, amit már európai szintű tarifaként tartanak számon a hozzáértők.