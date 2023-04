A tagjelölteket Madarász Zoltán, a Somogy Vármegyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke, a NAK Somogy vármegyei elnöke köszöntötte. Köszöntőjében egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a hátteret biztosító nők nélkül a gazdálkodás ma már elképzelhetetlen. Ha nem is a traktoron ülnek, de a munkából erősen kiveszik a részüket.

A kaposvári alakuló ülésen Jakab István, az Ország­gyűlés alelnöke, a Magosz elnöke, Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára, valamint Nagyné Legény Ildikó, a Magosz Gazdaasszony tagozatának elnöke is részt vett. Nagyné Legény Ildikó beszédében kiemelte a nők gazdaságban és vidéki életformában betöltött szerepét. – Ma már a gépek részben mentesítik a gazdálkodókat a kemény fizikai munka egy része alól – mondta –, így a modern precíziós technikával a nők is képesek a termelésben is közreműködni. Jakab István hangsúlyozta, hogy a család összetartása, a háttér biztosítása, a családi tűzhely melegének őrzése értékrendünk szerint továbbra is a nők feladata, mely nélkül sikeres gazdálkodás, a jövő elképzelhetetlen.

Az egyesület elnöke Winklerné Csehi Mónika lett, elnökségi tagoknak Szabó Lillát és Ádám Dorottyát választották. Az elnökség tagjai kifejtették a jövőbeli elképzeléseiket. Aktív szerepet vállalnának a térség gazdálkodóinak tájékoztatásában, a felmerülő problémák közvetítésében és megoldásában, a hagyományőrzésben, a Magyarok Kenyere program felkarolásában, valamint olyan, a mindennapokat érintő tevékenységekben, amely hitük szerint népszerűsíti és megkönnyíti a vidéki életformát, erősíti a nők szerepvállalását az agráriumban. A program zárásaként a tagokat és a résztvevő vendégeket Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára tájékoztatta a kutak helyzetéről, az ukrán mezőgazdasági termékek által okozott piaci zűrzavarra adott kormányzati válaszokról és a földtörvényről is.