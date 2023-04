Tavaly novemberben zárt be a nagy­atádi Hotel Solar. Nagyné Huszár Andrea, a hotel vezetője megkeresésünkre elmondta, a gáz ára három forintról ötven forintra, tizenhétszeresére emelkedett, a több millió forintos pluszköltséget nem tudták volna fizetni. – Ahhoz, hogy idén május elsejétől nyitva lehessünk, előbb be kellett zárnunk – hangsúlyozta a hotel vezetője. – Tucatnyi alkalmazottunkkal előre közöltük, hogy több hónapra kénytelenek vagyunk bezárni – emelte ki az igazgató. – Nagy örömünkre többségük újra visszatér hozzánk dolgozni májustól. 2007 óta üzemeltetjük a Hotel Solart, és csak a koronavírus-járvány idején fordult elő, hogy ilyen hosszú időre bezártunk.

Pünkösdre tervezi a nyitást a fonyódi Makkos Péter. – Meglátásom szerint nem lesz könnyű dolgunk az idei szezonban. A magas alapanyag­árak mellett a drága energia sem kedvez a vendéglátó szektornak – emelte ki a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete Fonyód és körzete helyi csoportelnöke. Hozzátette: megnövekedett költségeik miatt legalább húsz százalékos áremelkedésre lenne szükség. – Akik eddig eljöttek a tóhoz, azok most is meg fogják tenni, csak rövidebb ideig pihennek itt és több lesz a hűtőtáskás turista – mondta el Makkos Péter, aki szerint nehezíti a helyzetüket, hogy nem könnyű szakképzett munkaerőt találni, sokan éves állásban dolgoznak külföldön. Nyártól pedig egy adminisztrációs kötelezettség is életbe lép. – Július elsejétől kötelező adatot szolgáltatni a szálláshelyeknek, vendéglátóknak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatási Központnak, ami újabb költséget jelent – hívta fel a figyelmet –, hiszen több helyen a tárgyi feltételek nem adottak egy ilyen szoftver működtetésére.

Szakácsot szinte alig lehet találni

Torma Zoltán már márciusban és áprilisban megnyitotta a hétvégékre fonyódi éttermét. – Nem a profitszerzés az elsődleges cél, hanem hogy munkát tudjunk adni a személyzetnek – mondta el Torma Zoltán, a Fapipa étterem tulajdonosa. – Így próbáljuk megtartani őket. Torma Zoltán elmondta azt is, meglepődtek azon, hogy a télbúcsúztató vagy a kolbászfesztivál hétvégéjén hasonló volt a forgalmuk, mint egy nyári napon. Az energiaszolgáltatókkal kötött szerződésük idén év végén jár le, így a rezsiemelkedés őket nem érinti még. A munkaerőhiánnyal viszont ők is küzdenek. – Már februárban adtam fel hirdetést, sokan még a próbanapra sem jöttek el – emelte ki a tulajdonos. – Szakácsot szinte lehetetlen találni, pincért, konyhai kisegítőt könnyebb, mert többen május elsejével hazajönnek Ausztriából és őszig itthon dolgoznak. Az alapanyag-drágulás miatt viszont emelni kell a készételek árán. – A libamájat például levettük az étlapról, mert pár szeletért nem kérhetünk tizenötezer forintot – mondta Torma Zoltán.