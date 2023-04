Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) örömmel jelenti be, hogy idén is megrendezi a Pénzmesterek versenyt. A verseny célja a diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztése. A Pénzmesterek versenyen az elmúlt évben több mint négyezer magyar középiskolás diák mérte össze tudását, így az ÖPOSZ számára nem volt kérdés, hogy idén is elindítja a versenyt Az idei verseny fő támogatói a Pénzügyminisztérium, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde, valamint szakmai támogatást nyújt a Pénziránytű Alapítvány. A három intézmény külön hangsúlyt fektet a pénzügyi ismeretek fejlesztésére, hiszen a jól informált és pénzügyileg tudatos fiatalok a jövő fejlődésének motorjai. A versenyre várják az ország minden részéről érkező középiskolások jelentkezését. A résztvevők a megszerzett tudás mellett idén is értékes nyereményekkel lehetnek gazdagabbak. A 200 000 forintos fődíj mellett számos különdíj várja a versenyzőket, felkészítő tanárokat, valamint az induló diákok iskoláit.

Nagy Csaba, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke kiemelte: „A Pénzmesterek nem csak egy online kvízsorozat, hiszen a játékosok összetett, a pénzügyi kultúra megannyi területére kiterjedő tudást sajátíthatnak el, ami a későbbi pénzügyi tudatosságukat segíti elő. Az alapvető pénzügyi fogalmak mellett tanulhatnak például a kriptovalutákról, az öngondoskodás fontosságáról, a számlakezelésről, vagy a részvényekről. Büszkék vagyunk, hogy az előző évben már több, mint 4000 diák mérettette meg magát a versenyen és bízunk benne, hogy a Pénzmesterek iránti érdeklődés az idén tovább fog nőni.”.

A Pénzmesterek versenyre március 31-ét követően regisztrálhatnak a résztvevők, az első kvízkör pedig április 16-án éjféltől lesz elérhető. Ezt követően a diákok hat héten át, minden héten egy újabb kvízt kapnak majd, egyenként 10 kérdéssel. A legeredményesebb 50 versenyző bejut a döntőbe, ahol egy utolsó kvízkör mellett egy rövid esszét kell írniuk. Aki esetleg kihagyna egy-egy kvízt, nem kell aggódnia, utólag is pótolhatja azt.

Az ÖPOSZ a Magyar Nemzeti Bankkal, a Pénzügyminisztériummal és a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal együttműködve a Pénzmesterek játék elindításával is a fiatalok pénzügyi tudásának fejlesztését kívánja támogatni. A kvízekre a diákok szintén az oldalon, a regisztrációt követően elérhető tudástár segítségével készülhetnek fel.

A verseny alapszakasza 2023. május 30-ig tart, a döntősöknek pedig június 5-től 16-ig lesz lehetőségük megmérettetni magukat az értékes nyereményekért. Bízunk benne, hogy a 2023-as Pénzmesterek verseny még több diák számára nyújt majd izgalmas és tanulságos élményt, és tovább

erősíti a pénzügyi tudatosságot a fiatalok körében. Minden tanár és szülő figyelmét felhívjuk, hogy támogassák gyermekeik, tanítványaik részvételét a versenyen, hiszen a jövőjük szempontjából alapvető tudást tudnak játszva megszerezni, valamint a tanárok és iskoláik is értékes nyereményekben részesülhetnek.