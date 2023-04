Büttner Tamás, a nagyatádi Büttner Kft. ügyvezetője azt mondta: a 2022-es első negyedéves bevételük 1,6 milliárd forint volt, az idén 1,5 milliárd forintot értek el. Érezni lehetett a forint–euró árfolyam változásainak hatásait, s a recesszió miatt öt százalékkal kisebb volt a rendelésállomány. Az év második felében kedvező piaci változást és növekedést várnak a belföldi és az export értékesítésben egyaránt. Vállalkozásuk még mindig Németországba viszi a legtöbb árut, újdonság, hogy eddig Ausztria, most viszont már Anglia foglalja el a második helyet a kiviteli listán.

A nagybajomi Bodri József egyéni vállalkozó részben kültéri nyílászárók és beltéri ajtók gyártására szakosodott. Négy dolgozót foglalkoztatnak, a termékek 95 százalékát Magyarországon adják el. Azt mondta: a lakossági megrendelés kissé visszaesett, a cégektől azonban újabb megrendeléseket kapnak. – A tavalyi első negyedévet lendületesebbnek éreztem, mint az ideit – hangsúlyozta. – Viszont most is folyamatosan van munka, a következő 3-4 hónapra előre látjuk a megrendeléseket, s több visszatérő partnerünk is van.

A Kaposvári Villamossági Gyár idei első negyedéves forgalma csaknem 60 százalékkal több volt, mint tavaly ilyenkor. A belföldi értékesítés 76 százalékkal emelkedett, s jellemzően egy termék, a betonházas transzformátorállomás eladása élénkítette erőteljesen a bevételt. Szalai Gyula ügyvezető igazgató kiemelte: Németországon kívül döntően Franciaországban talál gazdára az exportszállítmány. A külföldi értékesítés – január és március között – 28 százalékkal nőtt a múlt év azonos időszakához képest.

A nagybajomi 5-ös Hárs Bt. 22 dolgozónak ad munkát. Hőgye Gábor ügyvezető elmondta: akác fűrészárut gyártanak, termékeik csaknem 70 százalékát külföldön – Hollandiában, Dániában, Franciaországban – értékesítik. – Évről évre kicsit jobb a helyzetünk – emelte ki. – Az idén telephelyet vásárolunk Baranyában, amit júniusig birtokba veszünk. Új gépeket vásárolunk, s a technológiát is korszerűsíteni szeretnénk.

A bérelt munkaerőhöz nyúlhatnak

Olvadóbetétből és sorkapocs­ból is jelentős mennyiséget adott el a Kaposvári Villamossági Gyár, s új projektet indítanak. – A középfeszültségű vákuummegszakítókat külföldre gyártjuk majd – mondta Szalai Gyula. – A második félévben ez 100–150 millió forint bevételt hozhat a cégnek, később pedig évente akár több milliárd forinttal élénkítheti a forgalmunkat. Ehhez új, 800–1000 négyzetméteres üzemcsarnok kialakítása is szükséges. A részletekről kora tavasszal tájékoztattuk a német partnert. Az új munkához több dolgozóra, főként lakatosokra és hegesztőkre lesz majd szükségünk.

Szalai Gyula hangsúlyozta: az előrejelzések szerint a nemzetközi piacon májustól visszaesés várható, ami alapvetően a tömegtermék-gyártást érinti. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az olvadóbetét-export csökkenhet, azt nem tudni, hogy a folyamat meddig tart. S ha esetleg jelentős lesz a piaci változás, akkor elsősorban a bérelt munkaerő számát csökkenthetik majd.