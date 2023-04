– A sonkát hét éve egy őstermelőtől vásároljuk, mondta a nagybajomi Udvari Gábor. – Nagyjából 15 százalékkal drágult az ünnepi finomság, s mivel még soha nem csalódtunk, ezúttal egy háromkilósat kértünk, folytatjuk az ünnepi hagyományainkat a húsvéti ízek terén.

Az egyik zamárdi élelmiszerboltban a napokban a füstölt csülök volt a legkelendőbb, a hét közepétől további forgalomélénkülésre számítanak, akárcsak a Csurgó Coop Zrt.-nél. Gulyás Árpád vezérigazgató azt mondta: alapvetően kötözött sonkát forgalmaznak. S előfordulnak olyan családok is, akik az ünnepek előtti utolsó egy-két napra halasztják a sonkavételt, ők abban bíznak, hogy a boltok akciókat hirdetnek.

Nagyon kapós a sonka.

Fotós: Lang R.

– Kötözött lapockából 210 tonna, füstölt csülökből 170 tonna, füstölt karajból tíz tonna, füstölt tarjából 20 tonna, darabolt lapockából 25 tonna, s ezen kívül két másik füstölt-főtt tarjából 90, illetve 40 tonna kiszállítása várható – derült ki a Spar tájékoztatójából. A Tesco tájékoztatása szerint továbbra is a füstölt kötözött lapockasonka a legnépszerűbb termékük ebben a kategóriában.

Ponekker László, a kaposvári Privát-Hús Kft. tulajdonosa azt mondta, hogy a kötözött sonkán kívül a füstölt csülökből is nagy mennyiséget adtak el, s az értékesítési listán a kilónként 2899 forintért kínált bükkfával füstölt, érlelt szívsonka és a füstölt, főtt frikandó sonka is előkelő helyen van. Kaposváron négy saját áruházat üzemeltetnek, s ezen kívül több multinak is szállítanak.

Megkérik az árát, de még így is viszik mint a cukrot.

Fotós: Lang R.

– Bár az alapanyagár-növekedés következtében sok termék megdrágult, de szerintem a vevők jelentős része semmivel nem vásárol kevesebbet most, mint tavaly – hangsúlyozta. – A betérők szeretik a megszokott, finom ízeket, s értékelik a megbízható minőséget. Üzleteinkben kedden volt a kiszállítási csúcs, egymás után indítottuk útnak a friss áruval megrakodott teherautókat, s még szerdán is élénk forgalmat várunk. Az idén húsvétkor több mint 300 tonna füstölt húsárut adunk el, 2022-hez képest nagyjából 15 százalékkal nőhet az ünnepi forgalmunk.