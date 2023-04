A közelmúltban újult meg az ország második legforgalmasabb vasúti szakasza, amelyen évente több mint 1,6 millióan utaznak, tudtuk meg Witzmann Mihály országgyűlési képviselőtől. Most a balatonfenyvesi vasútállomás szomszédságában, Nagy Bálint az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkárával és a Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. vezérigazgatójával tartott közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a vasúti korszerűsítések újabb projektekkel folytatódnak. Ilyen például a balatonfenyvesi vasútállomás és a Balatonszéplak-felsőn lévő megállóhely felújítása is, de többek között felújítják a vizesblokkokat, kerékpártárolókat alakítanak ki, akadálymentesített parkolókat hoznak létre és több jegykiadó automatát helyeznek üzembe.