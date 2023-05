Az országos kezdeményezésnek köszönhetően a 10 millió Fa Alapítvány szakértő együttműködésével közel 50 féle őshonos fafaj nyújt majd árnyékot a gyerekeknek, akik így testközelből élvezhetik a növények jótékony hatásait. A program nemcsak a klímaváltozás ellen tesz a zöld felületek növelésével, de erősíti a tájegységre leginkább jellemző fafajok elterjedését és a gyerekek környezetvédelmi nevelését is segíti.

A klímaváltozás tényleg az ajtón kopogtat, érezzük hatásait. A meleg miatt már májusban rövidnadrágban járunk, hamarosan pedig hőségriadóról szólnak a hírek. Az, hogy tenni kell valamit, nem kétséges, ahogy az sem, hogy leghatékonyabban a zöld felületek növelésével vehetjük fel a harcot az éghajlatváltozás ellen. A fák és bokrok nemcsak árnyékot adnak a nagy melegben, de javul a levegő minősége, elvezetik a csapadékot, csökkentik a zajt, védik a talajt, megfogják a szállóport, megkötik a légköri széndioxidot, valamint élőhelyet nyújtanak más élőlényeknek is.

Ezeket a jótékony hatásokat már országszerte 100 oktatási intézményben élvezhetik a gyerekek, ahol a K&H hűsítő ligetek program keretében a 10 millió Fa Alapítvány szakértői együttműködésével 555 fát és 1110 cserjét ültetett el a K&H Csoport. A gyerekek ráadásul aktívan részt is vesznek a programban, hiszen szerepet vállalnak az ültetésnél és a növények gondozásában, tanáraik, óvónőik pedig szemléltető eszközként is bemutathatják a növényeket az egyes foglalkozásokon, hiszen a kezdeményezés a pedagógiai programba is beépül. „A fenntartható fejlődéshez mindenkinek hozzá kell járulni - közös felelősségünk, hogy élhető jövőt teremtsünk a mostani fiataloknak. A K&H-nál ezért három területen is teszünk: folyamatosan csökkentjük a saját működésünkből eredő környezeti terhelést, támogatjuk ügyfeleink és a lakosság fenntarthatósági átállását zöld pénzügyi termékekkel, illetve edukációs programokkal hívjuk fel a társadalom és az üzleti szereplők figyelmét a környezetvédelemre. A K&H hűsítő ligetek program során elültetett fák és bokrok minden nap megmutatják majd jelentőségüket a gyerekeknek, akik hűs árnyékba húzódhatnak melegben, megfigyelhetik a fán élő madarakat vagy épp rácsodálkozhatnak arra, mennyi vizet elnyel egy fa gyökere” – emelte ki a kezdeményezés edukációs jelentőségét Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

A program megvalósítása során arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy őshonos fák kapjanak helyet az iskolák, óvodák, bölcsődék udvarain, ezzel is erősítve a klímaváltozással megküzdeni képes őshonos fajok jelenlétét. A K&H hűsítő ligetek közel 50 féle ilyen fafajjal gazdagítja az intézmények udvarait, ugyanis Magyarországon belül is tájegységenként változik, mi számít adott terület eredeti növényzetének. A legtöbbször kislevelű hárs, ezüst

hárs, korai juhar, hegyi juhar, magas kőris, valamint virágos kőris került az oktatási intézményekbe országszerte, cserjék közül pedig leginkább terülő mirtuszlonc, téli jázmin, kúszó boróka és különböző madárbirsek zöldítik ezentúl a gyerekek környezetét.

„A klímaválság teljesen új együttműködési formákra szorítja az emberiséget: civilek és vállalatok felelősségvállaló szerepe alapjaiban értelmeződik át. Mi, különféle polgári foglalkozást végző hétköznapi emberek is többet, mást kell tegyünk, mint eddig, mint amire az élettel eredetileg szerződtünk. Az ökológiai és pedagógiai értéken túl azért örülünk a K&H-val közös munkának, mert arra mutat példát, hogy létezik már gazdasági szervezet, amely fölismerte ezt a megváltozó szerephelyzetet” – mondta el Bojár Iván András, a 10 millió Fa Alapítvány alapítója.

„A K&H hűsítő ligetek program jól illeszkedik a pedagógiai programunkhoz, amelyben kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a környezetvédelem hangsúlyozása. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül olyan ismeretek birtokába jussanak, amelyek segítik eligazodásukat az őket körülvevő környezetben, valamint képessé teszik őket arra, hogy környezetükkel harmonikusan együtt éljenek. Tanulóink bekapcsolódnak a növények öntözésébe, fokozottan ügyelnek az újonnan ültetett fákra és bokrokra, rendezgetik a területet, igazgatják a talajt. Ezek az élmények biztosítják számukra a megismerés és felfedezés örömét, ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatos legyen motivációjuk a fenntartható fejlődés tekintetében” – fejtette ki Takács Zita, a Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, amely a 100. helyszín a K&H hűsítő ligetek programban.

forrás: KH