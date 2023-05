Idén hetedik alkalommal rendezte meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Budapest Renminbi Kezdeményezés Konferenciát, mely a kínai-magyar pénzügyi és gazdaságdiplomáciai kapcsolatok fejlesztése terén évek óta egyedülálló esemény. A rendezvénysorozatot 2015 márciusában indította el a jegybank azzal a céllal, hogy tovább erősítse a kínai jegybankkal (People’s Bank of China, PBoC) kialakított partnerséget, illetve támogassa a kínai valuta, a renminbi (RMB) nemzetközivé tételének fontosságáról és hatásáról szóló párbeszédet.

Az ünnepélyes megnyitón Patai Mihály, az MNB alelnöke, Yang Chao, a budapesti kínai nagykövetség első beosztottja és ideiglenes ügyvivője, Xu Chen, a Bank of China európai elnöke, valamint Zhang Jun, a Fudan Egyetem dékánja osztották meg gondolataikat. Patai Mihály nyitóbeszédében hangsúlyozta az MNB elhivatottságát az RMB nemzetköziesítését illetően, amelyhez mind a kínai jegybankkal való szoros partnersége, mind a Magyarországon jelenlévő, egyre növekedő kínai pénzintézetekkel való jó kapcsolat is hozzájárul. A felszólalók egyetértettek abban, hogy a pénzügyi együttműködés az egyik katalizátora a Kína és Kelet-Közép-Európa közötti kapcsolatoknak, többek között a Kína által meghirdetett Egy Övezet, Egy Út kezdeményezés keretében.

A rendezvény első panelbeszélgetése a Bank of China magyar leányvállalatával együttműködésben valósult meg. Vastag László, az MNB ügyvezető igazgatója moderálásával a Magyarországon jelen lévő Bank of China, China Construction Bank és a China Development Bank, illetve a magyar pénzügyi piac iránt érdeklődő ICBC képviselői vitatták meg a renminbi finanszírozás lehetőségeit és Budapest fontos szerepét a kelet-közép-európai régióban. A panelbeszélgetés kiemelt felszólalója Li Kexin, a Bank of China magyarországi leányvállalatának vezérigazgatója volt, aki Budapest offshore RMB piacon való előrelépéseiről, a Bank of China regionális feladatairól, a hazai kedvező üzleti környezetről, illetve a régióban megvalósuló infrastrukturális befektetések hatásairól beszélt az RMB nemzetköziesítését illetően.

A rendezvény délutáni paneljában korunk egyik legfontosabb trendjével, a zöld fenntartható átmenettel kapcsolatos jegybanki feladatokat és kihívásokat vitatták meg a meghívott előadók, Zhang Bei, a kínai jegybank kutatásokért felelős főigazgató-helyettese, Alain Naef, a francia jegybank közgazdásza, illetve Wing Thye Woo, a California Egyetem professzora. A beszélgetés kiemelt felszólalója Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója volt, aki az MNB zöld mandátumáról beszélt, valamint bemutatta a jegybank zöld monetáris politikai eszköztárát és stratégiáját.

A jegybank Renminbi Programjának célja a kínai valuta növekvő nemzetközi súlyának kihasználása, Budapest regionális szerepének növelése a kínai-közép-európai gazdasági kapcsolatokban, valamint a kínai-magyar külgazdasági kapcsolatok erősítése. Az MNB által indított program támogatja a magyarországi befektetési és finanszírozási források diverzifikálását, valamint serkenti a határon átnyúló gazdasági tevékenység növekedését.

A jegybank fenntarthatósági fordulat melletti elköteleződésének megfelelve az MNB Renminbi konferenciája is karbonsemleges módon valósult meg.