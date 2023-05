Az ősszel az emelkedő rezsiárak miatt a lakások bérbeadói elbizonytalanodtak, s sokáig nem emeltek, hogy a bérlők ki tudják gazdálkodni a rezsit. Az idei évben a növekvő infláció mellett a minimálbér is emelkedett, és emiatt, ha kismértékben is, de újra drágultak az albérletek. Ami az árakat illeti, szűkül a Budapest-vidék olló, és mivel a bérleti szerződések egyre rövidebb távra szólnak, a piac gyorsan változik.

– Mi még nem azt látjuk, hogy a lakásvásárlás elhalasztása miatt keresnek a legtöbben Kaposvár környékén albérletet, de kétségtelenül előfordul, hogy vannak, akik nem tudnak megfelelni a hitelfelvétel feltételeinek – mondta Boldizsár Balázs, kaposvári ingatlaniroda-vezető. – Inkább azt tartjuk jellemzőnek, hogy a környékre munkavállalók érkeznek, nekik kell lakás, illetve sokan lakásfelújítás miatt keresnek átmeneti megoldást.

Kaposváron keresettek az ingatlanok, elsősorban a jobb minőségűek, amiket viszonylag gyorsan ki lehet adni. Egy 50 négyzetméteres, átlagos kétszobás lakás bérleti ára, berendezetten havi 130 ezer forinttól elérheti a 150–160 ezer forintot. Egy háromszobás ingatlan bérleti ára a 200 ezer forintot is meghaladhatja, a felszereltség függvényében. A bérleti díj összege függ a műszaki állapottól és a lakás minőségétől. Családi házakat viszonylag ritkán adnak ki, gyorsan el is kelnek annak ellenére, hogy 180 ezer forinttól indulnak az árak, és nem ritka a félmilliós érték sem.

Folyamatos az érdeklődés az albérletek iránt, erősítette meg Oláh Miklós kaposvári ingatlanszakértő. Az infláció hatására emelkedtek az albérleti díjak, állapította meg. Ha valaki ingatlant vásárolna, akkor most többet, magasabb törlesztőrészletet kellene fizetnie, és ezt az albérletek kiadói is figyelembe vették, ezért a tulajdonosok bátrabban emelték az árakat. A jó minőségű albérlet ritka és drága Kaposváron, a vidéki fizetésekhez képest szinte megfizethetetlen – tette hozzá.

Hitel nélkül nincs saját lakás

A jövőben az ingatlanárak csökkenését várja Oláh Miklós a kaposvári régióban is, mert a fizetőképes kereslet régiónkban alulmarad a fővároshoz és Nyugat-Magyarországhoz képest. A kisebb fizetésekre pedig kevesebb hitelt tudnak felvenni az emberek, amit lakásvásárlásra fordíthatnak, erre jöttek rá a magasabb alapkamat miatt emelkedő hitelek. Emiatt szakadék támadt a kínálati árak és aközött, amit a vevők ki tudnak fizetni önerőből és hitellel. Erre szerinte csak az lehet a válasz, hogy a tulajdonosok csökkentik az árat, különösen, ha nem tudnak várni. Ezért fél, egy éven belül markáns árcsökkenésre számít, bár lesznek ingatlanok, amelyek tartani fogják az árakat.