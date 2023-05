Ládákban utazott több száz baromfi Gigébe. Egyesével tették a csirkéket a falubeliek talicskáiba. Elsőként vehette át a harminc darab baromfit Bereck Ernőné. – Gyerekkoromban voltak tehenek, lovak, kacsák, libák, most már csak baromfit tartunk, de így van friss tojásunk minden nap – mondta el a gigei nyugdíjas.

Fotó: K.T.

A talicskákba dobozok és ládák kerültek, amelyekbe a baromfik utaztak. – Óvatosan tolja, nehogy össze nyomodjanak – figyelmeztetett az egyik közmunkás. – Ha nagyok lesznek, akkor vágunk belőlük, de mindig hagyunk tojókat, így nem kell a boltban tojást vennünk – mondta el Balogh Anikó, miközben indult haza a baromfikkal. Varga Zoltán kapálógép után kötött pótkocsival érkezett a csirkékért. – Szeretjük a baromfi húst, tejfölösen és rántva is, még most is van a korábbi programból tojónk – mondta el a gigei nyugdíjas. Hozzátette: van keltetőgépük, de a felesége egészségügyi állapota miatt már nem nem tudja használni. – Évek óta pályázunk a Családi Porta Programban, két turnusban, pénteken és három hét múlva több mint kétezer baromfit osztunk ki a falubelieknek – mondta el Bálint Ildikó, Gige polgármestere.

Fotó: K.T.

Hozzátette: negyven családnak fejenként harminc baromfit tudtak volna adni, de a nagy érdeklődés miatt saját forrásból még húsz családra kiterjesztették az adományokat. – Kétszáz negyven hátrányos helyzetű lakosnak jut előnevelt baromfi, amely a gazdasági válságban nagy segítség számukra, hogy nem kell megvenni az állatokat és így juthat baromfi hús az asztalra és a friss tojás a sütéshez-főzéshez – emelte ki a polgármester. Bálint Ildikó megjegyezte: a baromfik mellett tápot is kaptak a családok. Márciusban gyümölcsfákat osztottak a program keretében, valamint vetőmag csomagok is kaptak a gigeiek. – Előzetes konzultációt tartottunk, hogy kinek milyen vetőmagra van szüksége és a napokban megérkeztek a színes muskátlik is, amelyekkel a portákat tudják a gigeiek szebbé tenni – mondta el a polgármester. Bálint Ildikó hozzátette: az elmúlt tíz évben a pályázati segítséggel egyre többen tartanak baromfikat és nem titkolt célja volt az önkormányzatnak, hogy a faluban újraélesszék az állattartás és a kertészkedés hagyományát.



Szorgos kezek művelik a földet Gigében

Gigében évek óta foglalkoznak növénytermesztéssel a közmunka program keretében. – Március elsejével indult az idei program, az ügyes kezű asszonyoknak és férfiaknak sikerült a csapadékos idő előtt a földbe rakni a krumplit és a hagymát, most a gyomokat kapálják és szükség van még egy vegyszerezésre is – mutatta a kertet a polgármester. Bálint Ildikó büszkén mondta, hogy a paradicsom palántákat is elültették, a napokban a paprika palánták is a földbe kerülnek. – Szerencsére jól állunk, már csak az uborka melegedik a palántaházba, reméljük idén is finom csalamádé, fűszerpaprika kerülhet a helyiek asztalára, valamint beszállítunk a konyhára is zöldséget és a primőr áruinkkal kiállításokon is bemutatkozunk – jegyezte meg a polgármester.