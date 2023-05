Ugyanakkor eddig még nem igazolódtak be azok a borúlátó előrejelzések, amelyek az energiaárak megugrása, a gazdasági nehézségek miatt komolyabb visszaeséssel számoltak az elfogadóhelyek 2023-as számában. A szakértők arra számítanak, hogy az ügyfelek egyre tudatosabban fogják keresni az egyszerű, költséghatékony, egyéni igényeikhez alkalmazkodó megoldásokat az elektronikus fizetés biztosítására. A 2023-as év első három hónapjában a megelőző negyedévhez képest ugyan 5,5 százalékkal visszaesett, éves összevetésben azonban 34,9 százalékkal bővült az OTP Bank rendszereiben lebonyolított elektronikus fizetések forgalma, amiben az infláció továbbra is jelentős szerepet játszott. A tranzakciók számában is hasonlóan alakultak a folyamatok. A negyedéves csökkenés 6,4, az éves növekedés azonban 17 százalék körül alakult. A SimpleBusiness alkalmazásnál kiugró eredmények születtek, köszönhetően a tavaly elindult softPOS funkciónak is: negyedéves szinten 161, éves alapon 816 százalékos bővülés volt a forgalomban, 27,9, illetve 255,6 százalékos gyarapodás a tranzakciók számában, 9,4 és 35 százalékos növekedés a megoldást használó kereskedőknél és szolgáltatóknál.

A vártnál jobban alakuló első negyedéves forgalmi adatok azt mutatják, hogy az OTP Csoport elektronikus fizetési megoldásait használó kereskedők és szolgáltatók kitartottak választásuk mellett és ezt támasztja alá az is, hogy a POS-terminálok száma negyedéves és éves alapon is emelkedett, 1,9, illetve 8,6 százalékkal.

Az OTP Bank szakértői bíznak abban, hogy idén minden a megszokott módon alakul, így nem számítanak komolyabb piaci átrendeződésekre. Rövid távon pedig feltételezhető az elektronikus fizetést biztosító kereskedők és szolgáltatók számának emelkedése, hiszen, például a nyár közeledtével minden évben élénkülés figyelhető meg a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásoknál.

„Az év hátralévő részében nem számolunk olyan külső tényezőkkel, amelyek a korábbi időszakot jellemző dinamikus növekedést indítanának be az elektronikus fizetések piacán, inkább a forgalom fokozatos, organikus bővülésére számítunk. Tapasztalataink szerint a felhasználók döntő többsége már letette a voksát valamelyik megoldás mellett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy leállhatunk a fejlesztésekkel, ugyanis egyre élesedik a verseny, az ügyfelek pedig egyre tudatosabban keresik a költséghatékony, egyszerűen kezelhető, az igényeikhez alkalmazkodó szolgáltatási csomagokat” – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

A 30 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak az OTP Csoport POS-terminál igénylését, míg az alacsonyabb forgalmú, 30 millió forintos éves árbevétel alatti vállalkozások számára a SimpleBusiness mobilalkalmazás használatát javasolja, amivel többféle elektronikus fizetési lehetőség is felkínálható a vásárlók számára, mivel az applikáció a bankkártyás mellett lehetővé teszi az azonnali fizetés lehetőségét is.