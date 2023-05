A hivatali mustra után volt, akinek nemcsak árui nélkül kellett távoznia, hanem bűncselekmény és szabálysértés miatt is felelnie kell majd. Közelebbről vették szemügyre a pénzügyőrök egy Tolna vármegyei piactér kínálatát, ahol egy nő használt termékként kínált különféle hangzatos márkajelzésű - Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Hugo Boss, Nike - ruhákat, pólókat, pulóvereket és zoknikat. Szakértő is megvizsgálta a portékákat, amikről egyértelműen megállapították, hogy nemcsak újak, hanem hamisak is, és a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül próbálták meg értékesíteni azokat. A több száz, használtként kínált, mintegy négymillió forint forgalmi értékű hamis ruhákat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A hamisított termékek nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi kockázatot is jelenthetnek, ezért kiemelt küldetése a NAV-nak ezeket kiszűrni a kereskedelmi forgalomból.