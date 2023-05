Egy hete érik a fóliában az eper, két hét múlva várható, hogy a szabadföldi is bepirosodik Sudár Péter ültetvényén. Minden nap tizenkettő idénymunkás dolgozik neki. – Vannak évek óta visszatérő idénymunkásaink, helyiek és környékbeliek. Többségük fiatal, egyharmaduk kerül ki az idősebb generációból – mondta a mezőcsokonyai gazdálkodó. Hozzátette: évekkel ezelőtt egy hirdetést tett közzé a munkaügyi központnál és egy civil szervezet segített neki dolgozókat találni. Azóta dolgozói visszajárnak hozzá. – Alkalmi munkavállalóként órabérért dolgoznak, a minimálbérhez igazítjuk a fizetéseket. Idén tizenöt százalékkal adunk többet, mint tavaly – emelte ki Sudár Péter.

Átlagosan 1200–1300 forint órabért kapnak Somogyban az eperszedők. – Visszavettünk az ültetvény területén, így a családdal oldjuk meg a szedést, a településen szinte lehetetlen találni idénymunkást – mondta el Nezdei Sándorné. A csökölyi termelő hozzátette: kiöregedett az idénymunkás generáció és a fiatalok közül sokan elhelyezkedtek, állandó munkahelyük van. Akiknek nincs, azok nem is nagyon akarnak dolgozni. – Húsz–harminc évvel ezelőtt válogatni lehetett a brigádok között, most örülünk, ha egy-két embert találunk, aki a szedésben besegít – jegyezte meg a termelő.

Több gazdálkodó újságokban, apróhirdetésben, vagy a közösségi oldalon keres idénymunkást. Vannak olyan gazdálkodók, akik a napi bérezés mellett akár ellátást is ígérnek. Kristóf Katalin és párja Szulokban gazdálkodik, s jövő héten kezdik szedni a szabadföldi epret. – Szerencsénk van, hogy van pár visszajáró idénymunkásunk és mellettük a család dolgozik az ültetvényen – emelte ki Kristóf Katalin. Hozzátette: az idősebb generáció kiöregedett, a fiatalok pedig válogatnak a munkák között, a kevésbé megterhelőt keresik inkább.



Őszre még nagyobb lehet a hiány

Egy felmérés szerint körülbelül százezer ember hiányzik a mezőgazdasági ágazatból, ezen belül is a kertészeti tevékenységeket sújtja a legjobban a hiány. A legjellemzőbb hiányt a betakarítások idején tapasztalják, például az alma- vagy a szőlőszüretnél. A mezőgazdasági szakképzettséget igénylő munkakörök közül a legnagyobb gondot a gépkezelő, az állattenyésztő, valamint a gépszerelő és karbantartó foglalkozásokban jelenti a munkaerőhiány. Az Agrár Közgazdasági Intézet elemzése szerint 2015 és 2020 között összességében 4,1 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma a mezőgazdaságban, azonban az elmúlt években ismét csökkenés tapasztalható.

Fotó: Lang Róbert