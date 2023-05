A 2022-es online értékesítési adatok alapján készült rangsor összesített mezőnyén is nyomot hagyott a mögöttünk álló, kereskedelmi szempontból turbulens év: helycserék és szélsőséges mozgások is tetten érhetők a legnagyobb 15 e-kereskedő körében, miközben az élen, a legnagyobb online forgalommal immár 4. alkalommal az eMAG végzett.

eTOPLISTA 2022: három rangsor, 29 cég

A GKID 2015 óta készít nyilvános rangsorokat a magyar piacon működő legnagyobb forgalmat generáló online kereskedőkről. Az e-kereskedelmi kutatócég idén a Mastercard közreműködésével három tematikus rangsortállított össze:

A TOP15 legnagyobb forgalmú e-kereskedő mellett ismét elkészült a dedikáltan online FMCG termékek eladásával foglalkozó cégeket tömörítő TOP10-es lista, valamint a legalább bruttó 5 milliárdos online értékesítési sávot elérő, 100%-ban magyar tulajdonú kereskedőkről is rangsor készült, melybe idén 13 cég került be.

A 2022-es eTOPLISTA három rangsorában összesen 29 vállalkozás szerepel. Eredményeik, tapasztalataik, fejlesztéseik példaként szolgálhatnak a teljes e-kereskedelmi szakma számára.

Bonyolult év volt 2022 a mezőny számára

Az online kereskedők a pandémia évei utáni lendület miatt pozitív várakozásokkal álltak 2022 elé is. Ezzel szemben minden korábbinál hektikusabb évvel, egymást érő piaci-, és keresleti (sokk)hatásokkal szembesült a kereskedelem, valamint annak online lába. Mindezen hatások ráadásul termékkörönként eltérő módon jelentkeztek.

Az élre immár 4. éve az eMAG került

Magyarország legnagyobb e-kereskedője immár 4. éve az eMAG. Több mint bruttó 194 milliárd forintos online forgalommal önmagában is kiteszi a teljes hazai online kiskereskedelmi forgalom 14,7%-át.

Ismét második az Alza

A dobogó második fokára – története során másodszor – az Alza került. 2022-ben a cseh kereskedőt is érzékenyen érintette a fogyasztói kosarak csökkenése, ennek ellenére a webáruház meg tudta tartani a 2021-es pozícióját és az évet egy számjegyű növekedéssel zárta.

Harmadik helyen zárt a Media Markt

A 2022-es eredmények alapján, az eTOPLISTA harmadik helyét stabilan őrzi a Media Markt online áruháza. A műszaki áruházlánc esetében is jelentkeztek a vásárlási szokások átalakulásából eredő hatások, melynek egyik legnyilvánvalóbb következménye a hagyományos, bolti vásárlás ismételt erősödése volt 2022-ben.

Újak és visszatérők

Az idei TOP15 mezőnyének új tagjaként rögtön a 4. helyre került az IKEA. A lakberendezési vállalat online szolgáltatásai évről évre fejlettebbek és nagy hangsúlyt fektetnek a méltán híres IKEA-élmény digitális térbe helyezésére is. A virtuális valóság révén már online vásárlással is kipróbálhatjuk melyik bútor hogyan festene az otthonunkban, és a rendelések átvétele terén is számos megoldás áll a magyar vásárlók rendelkezésére. Emellett az elmúlt időszakban vidéki tervezőstúdiók nyitásába is kezdtek, amely helyszíneken szintén a digitális megoldások segítségével mutatják be a teljes termékkínálatot az áruházaknál kisebb egységekben.

Az idei rangsor másik „újonca” az eTOPLISTA mezőnyt már korábban többször is megjárt MALL. A webpláza a két évvel korábbi 15. helyezést követően, két pozíciót javítva a 13. helyen tért vissza a mezőnybe. A MALL 2022 áprilisa óta már a lengyel Allegro csoporthoz tartozik. A mostani visszatérése egy újraszervezett vállalati struktúra, újragondolt stratégia eredménye:

2022 nyertesei

A TOP15 legnagyobb forgalmi bővülési üteme a Pepitához köthető. A magyar tulajdonú vállalat több mint 70%-kal tudta növelni a forgalmát 2022-ben, ezzel pedig a rangsorban is két pozíciót javítva, a 12. helyen zárt.

A 15-ös mezőny második legnagyobb ugrása a Kifli nevéhez köthető: a cseh online élelmiszeráruház a két évvel ezelőtti listán még csak a 12. helyen szerepelt, tavaly már 6. volt, de a sikeres – több mint 40%-os növekedéssel zárult – évének köszönhetően a 2022-es adatokon alapuló rangsorban már az ötödik helyre került.

A TOP15 legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonosi hátterű cége az Euronics, mely 2022-ben a piaci átlagot több mint háromszorosan meghaladó növekedéssel az összesített mezőnyön belül ezúttal is a 7. helyezést érte el.

A legnagyobb forgalmú online kereskedők 2022-es rangsora:

1 eMAG 2 Alza 3 MediaMarkt 4 IKEA 5 Kifli.hu 6 Telekom 7 Euronics 8 Tesco 9 AQUA 10 iPon 11 Libri-Bookline 12 Pepita 13 MALL.hu 14 Decathlon 15 Auchan

A legnagyobb forgalmú online FMCG kereskedők top 10-es rangsora:

1 Kifli.hu 2 Tesco 3 Auchan 4 Rossman 5 dm 6 Pelenka.hu 7 Spar 8 iDrinks.hu 9 foodora Market 10 Wolt Market

Az 5 milliárd Ft feletti forgalmú magyar kereskedők rangsora az alábbi:

1 Euronics 2 AQUA 3 iPon 4 Libri-Bookline 5 Pepita 6 Praktiker 7 Játéket 8 PCX 9 Netkazán 10 Online Márkaboltok 11 220volt.hu 12 Homelux by Leziter 13 Pelenka.hu