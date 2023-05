A húsz meghatározott termékcsoport mindegyikéből legalább egyet olcsóbban kell adniuk a jelentős, egymilliárd forintos nettó árbevétellel rendelkező üzleteknek júniustól. A kötelező akció a többi között kiterjed a húsokra, húskészítményekre, sajtokra, tejtermékekre, vajakra, kenyerekre, péksüteményekre, tartós élelmiszerekre, zöldségekre, gyümölcsökre is, de az ásványvizek és az üdítőitalok sem maradtak ki a sorból.

Hatta József a Kapos-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója lapunknak elmondta, pluszteherként élik meg a kötelező akciózást azért is, mert még mindig foglalkozniuk kell az ár­stoppos termékekkel. Kiemelte, nyilván a 10 százalékos kedvezménnyel is be lehet csalogatni a vevőket a boltba, azonban a saját akciókkal jóval nagyobb (15–30 százalékos) árengedményt biztosítanak.

Mindenki jobban jár az akciókkal.

Fotó: Lang R.

Érdeklődésünkre elárulta, az első héten a csirkecomb farrésszel, az UHT-tej, egy fajta párizsi, vajkrém és fél kilós kovászos szeletelt kenyér is benne lesz abban a terméklistában, amit legalább 10 százalékkal olcsóbban árulnak. – Az akciós portékák szinte teljes egészében saját márkás termékek lesznek – hangsúlyozta a kereskedelmi igazgató. – A kötelező akcióval kevesebb lesz a veszteségünk, mint az árstoppos termékekkel, de a pontos összeget még nem számoltuk ki – mondta Hatta József. Hozzátette, természetes, a saját akciók továbbra is megmaradnak. Hetente csaknem 50 terméket kínálnak kedvezményes áron.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára jó döntésnek tartja, hogy csak azokra az üzletekre vonatkozik az új szabályozás, ahol a 2021-es nettó árbevétel legalább egymilliárd forint volt, mert így kevesebb kisebb boltot érint az intézkedés. A kötelező árengedmény júniustól szeptember végéig tart és a boltoknak heti akciókat kell hirdetniük.



Időben tájékoztatják a vásárlókat

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, azért, hogy az emberek a legkedvezőbb áron tudjanak bevásárolni, hetente újabb és újabb termékek árát csökkentik. A listát minden héten új termékekkel bővítik és a heti akciók mellett egyéb kedvezményeket is adnak vevőiknek. Hozzátette, a kötelező akciókban érintett termékek listájáról időben tájékoztatják majd a vásárlókat.

Nagy-Peidl Adrienn, a Tesco külső kommunikációs menedzsere a kötelező akcióval kapcsolatban elmondta, május utolsó napjaiban teszik közzé a kedvező áru termékek listáját. Hozzátette, az elmúlt hónapokban több mint 4500 termék árát csökkentették.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója megkeresésünkre elmondta, beszállítóik az elmúlt időszakban nagyon sok termék átadói árát jelentősen, akár 10–15 százalékkal csökkentették. Hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartják, hogy az ebből keletkező árkedvezményt teljes egészében továbbadhatják a vásárlóknak.