Az országos átlaghoz mérten is magas vásárlószám miatt az ALDI megújította és bővítette balatonfüredi áruházát. A Petőfi Sándor utca 80. alatti üzletet április végén zárta be a vállalat, majd alig harminc nap alatt elvégezték a korszerűsítést. Ennek során modernizálták az áruház világítását, és alacsony energiafogyasztású LED-es lámpákat építettek be. A vásárlókat az üzletbe lépve az új világítás mellett új járólapok és átalakított zöldség-gyümölcs pult várja. Az újranyitott ALDI kívül-belül megújult környezetben, a megnövekedett eladótérben új prezentációs eszközökkel emeli a vásárlási élményt.

Nyitási kedvezmények meglepetésekkel

Az ALDI nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több vásárlóval ismertesse meg gazdag, minőségi saját márkás termékkínálatát, amelynek tagjai a márkatermékeknél sokszor jelentősen, akár 30-40%-kal olcsóbbak, így az élelmiszer-drágulás jó részét kompenzálják a vásárlók számára. A vállalat a nyitás alkalmából kizárólag ebben az üzletben rendkívül kedvező, akár 58%-kal alacsonyabb áron kínál közel 80 terméket – készételeket, hús- és tejtermékeket, háztartási cikkeket, barkács- és sporteszközöket, játékokat, szórakoztatóelektronikai berendezéseket és szabadidős árucikkeket. Ezenfelül többféle friss zöldség és gyümölcs, valamint szortimenttermék is kedvezményes áron vásárolható meg. A nyitás utáni első három napon valamennyi helyben sütött péktermék 20%-os kedvezménnyel kapható. A kassza után nyereményjáték és ajándékok várják a vásárlókat, akik megpörgethetik a szerencsekereket, és értékes nyereményekkel gazdagodva térhetnek haza.

A Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 80. szám alatti ALDI áruház nyitvatartása:

Hétfő–szombat: 6.30–20.00

Vasárnap: 07.00–19.00

2023. 06. 01-től:

Hétfő–szombat: 6:30–22:00

Vasárnap: 7–20



A balatonfüredi ALDI-ban is a vállalattól már megszokott, országosan egységes választék található. Az állandó kínálatban 1800-nál is több, kiváló ár-érték arányú, 80%-ban saját márkás termék érhető el, ezenfelül az áruházlánc szezonális árucikkekkel is várja a vásárlókat.

Az ALDI legújabb dizájnja szerint elkészített belső térben hangsúlyos helyen áll a zöldség-gyümölcs pult, ahol a vásárlók mintegy 120-féle friss, jellemzően magyar forrásból származó zöldség és gyümölcs közül választhatnak. Az áruházlánc frisshús-kínálatának állandó tagjai 100%-ban magyar tartásból, vágásból és feldolgozásból kerülnek a polcokra. A vásárlók 50-féle friss szárnyas, sertés- és marhahús, illetve hal közül választhatnak, amelyek között GMO-mentes termékek is megtalálhatók, és amelyekből mindennap érkezik friss kínálat az üzletbe. A felvágottas hűtőpultokban közel 20-féle kolbász és szalámi, mintegy 100-féle felvágott, májas és bacon található. A vállalat 65 alapvető tejterméke és – a friss húsokhoz hasonlóan – valamennyi tojás kizárólag magyar forrásból származik, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy friss, hazai termék kerül a kosarukba, és a magyar gazdaságot is támogatják.

Az „Azon melegében” látványpékség közel 7 méter hosszú pultjában minden termék önzáró ajtót kapott, így biztosított a higiénikus vásárlás. A látványpékségben több mint 60-féle, helyben készült kenyér, édes és sós péksütemény kapható, további közel 50 pékárut naponta frissen szállítanak, a tartós termékek pedig a központi raktárból érkeznek az üzletbe.

Az ALDI pénztárcabarát vásárlást kínál frissen, helyben sütött termékeivel is. A vállalat országszerte kétmilliárd forintot fordított meglévő üzleteiben a látványpékség megújítására, ennek eredményeként a helyben sütött pékáruk még látványosabb kínálópultot kapnak. Ezt a gazdag, folyamatosan bővülő pékáruválasztékot és a modern berendezéseket a szakma is elismerte, hiszen 2022-ben az ALDI nyerte el az „Az Év Friss Pékáru Kereskedője” címet is.

Az ALDI kiemelt figyelmet fordít az ételintoleranciával élőkre és az egészségtudatos életmódot követőkre. A szárazáruk, a tejtermékek és a pékáruk között számos laktóz- és gluténmentes termék is megtalálható, közel 500 mentes és egészségtudatos termék szerepel az állandó és szezonális kínálatban. Természetesen ebben az üzletben is elérhetők az áruházlánc Mentes-M díjjal kitüntetett élelmiszerei, az elmúlt évek során a vállalat összesen 25 mentes terméke részesült ebben a díjban.

A hűtőpultokban több mint 40 különböző saját márkás Kokárdás tej- és hústermék fogadja a vásárlókat, amelyek kizárólag magyar alapanyagból, hazai feldolgozásban készülnek, így beszerzésüknek és szállításuknak is alacsonyabb a karbonlábnyoma.

„A Balaton és környéke kiemelt fontosságú az ALDI számára, alapvető törekvésünk, hogy mind a helyi lakosság, mind a turisták számára megfizethető bevásárlási lehetőséget kínáljunk saját márkás termékválasztékunkkal, így velünk a hétköznapok és a nyaralás is olcsóbb. A modernizált balatonfüredi üzletünk is kiemelt forgalmú áruház, ezért június 1. és augusztus 31. között 9 további Balaton környéki egységünkhöz hasonlóan a korábbinál is hosszabb nyitvatartást vezetünk be – még jobban alkalmazkodva a nyaralók életéhez. Ezekben az üzletekben fagylaltszigeteket alakítunk ki, ahol a vásárlók 5-6 fagyasztóládában széles választékban találják a fagylaltokat és jégkrémeket. Öt üzletünk pedig a nyári időszakban egy parkolóban felállított, légkondicionált sátorral bővül, ahol a nem élelmiszer jellegű termékek, így például szerszámok, kerti eszközök, strandfelszerelések, ruházati és háztartási termékek is elérhetőek lesznek, az ALDI ezekkel a bővítésekkel készül a nyári balatoni szezonra” – mondta az újranyitás kapcsán Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.