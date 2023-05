A falugazdász segítségével már majdnem egy hónappal ezelőtt beadta az egységes kérelmet, vagyis a területalapú támogatáshoz szükséges papírokat a Magyar Államkincstárnak Tóth Zoltán somogysárdi gazdálkodó. A földműves 550 hektárnyi területre szeretné igénybe venni az alap, átlagosan 147 eurós támogatást, ami keddi árfolyam szerint több mint 54 ezer forint hektáronként.

Tóth Zoltán lapunknak elmondta, emellett az új Agro-ökológiai Programban (AÖP) is pályáztak. Ebben a támogatási rendszerben az előzetes számítások szerint hektáronként további 80 euróhoz, valamivel kevesebb mint 30 ezer forinthoz juthatnak hozzá. Ahhoz, hogy ezt megkapják, különböző kötelezettséget kell vállalniuk, amiért pontot kapnak. A támogatáshoz legalább kettőre van szükség.

Tóth Zoltán kiemelte, jó ötletnek tartja az új támogatási formát, hiszen hektáronként több pénzhez juthatnak hozzá. Az adminisztrációnak és a jelentési kötelezettségeknek azonban nem örül. A somogysárdi gazdálkodó hozzátette, a környékükön lévő kisebb területtel rendelkező földművelők többsége nem veszi majd igénybe az AÖP-támogatást.

Hazai László magyaregresi gazdálkodó is beadta már a támogatáshoz szükséges papírokat. Lapunknak elmondta, az új rendszerben, a vállalások és kötelezettségek miatt jóval nehezebb pályázni, mint az elmúlt években. – Korábban év közben kellett vezetnünk „munka” naplót, és a tevékenységet elég volt egyben benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak – mondta Hazai László. – Az új szabályok szerint mostantól muszáj naprakészen vezetni a naplót. Idén azonban egyelőre még csak a rovarölő szeres kezeléseket kell bejelenteni 24 órán belül azoknak, akik tíz hektárnál nagyobb területen gazdálkodnak. Ez egy kicsit nehezebbé teszi az életünket – tette hozzá a magyaregresi gazdálkodó. A támogatási kérelmeket június 9-ig lehet benyújtani.

Több pénzhez juthatnak hozzá a gazdák

Neszményi Zsolt főispán az egységes kérelemmel kapcsolatos sajtótájékoztatón elmondta, körülbelül 50 különböző támogatási forma nyújtható be. Az idei évtől azonban kizárólag elektronikus formában pályázhatnak a gazdálkodók. – Az eddigi egységes területalapú támogatásról az úgynevezett alapjövedelem támogatásra térünk át – hangsúlyozta Neszményi Zsolt. – Ez talán egy kicsit bonyolultabb, ugyanakkor a végeredmény jó, mert reményeink szerint több támogatáshoz jutnak majd hozzá a somogyi gazdák. Ez kiegészül majd az Agro-ökológiai Programmal (AÖP), amelynek fő célja, hogy az agrárterületek művelése nagyobb teret kapjon, ezért ehhez külön támogatás is jár – mondta a főispán. Neszményi Zsolt arról is beszélt, tavaly 33 és fél milliárd forint támogatást fizettek ki a gazdáknak, többségük már meg is kapta a pénzt. Az elmúlt évben több mint 5900-an pályáztak, és összesen 248 ezer hektárra kértek támogatást.