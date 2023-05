– Bármilyen új dologról van szó, az foglalkoztat, hiszen hozzájárulhat egy-egy termék vagy szolgáltatás népszerűsítéséhez – hangsúlyozta Zömbik Sándor látrányi őstermelő. – Sok kistermelő a nagy multikhoz képest jóval hátrányosabb helyzetben van, hiszen mások a lehetőségeik arra vonatkozóan, hogy a vásárlók megismerjék a kínálatukat.

Füstölt kolbász, szalámi, szalonna, disznósajt, májas, tepertő és házi zsír is megtalálható a látrányi őstermelő kínálatában, aki már megrendelte a fűszerkeveréket, s május közepén indítják a grillszezont. Zömbik Sándor szerint manapság azonban nem elég megtermelni, előállítani a minőségi portékát, döntő az is, hogy minél több csatornán megismertethessék azokat a vásárlókkal.

Vékony Zoltán, a Mernye-Geszti Kertbarátok Egyesületének elnöke elmondta: a termékkereső előnyös lehet a családi gazdálkodóknak, s akár a kisebb ültetvényt művelő szőlészeknek és borászoknak is.

Juhász Pál, a hetesi Kapos Ternero Kft. ügyvezető igazgatója szerint várhatóan csatlakoznak majd a termékkeresőhöz. Azt mondta: manapság nehéz új piacot találni. Több élelmiszeripari ágazatban 8-10 százalékos visszaesés volt az utóbbi hónapokban, s számos kiskereskedelmi, illetve gasztrocég óvatosan rendel, nem akarják ugyanis, hogy az áru a nyakukon maradjon. Épp ezért hasznos lehet a kamarai termékkereső, amely közvetlen segítséget nyújthat majd a somogyi gazdáknak is.

– Minden új kezdeményezést célszerű alaposan körbejárni – emelte ki. – Igyekszünk megragadni azokat a lehetőségeket, amely a vállalkozásunkat előnyösen érintheti, szeretnénk tovább fejlődni.

A NAK Termékkereső a kamara internetes portálján lesz elérhető. A termékek, gazdaságok, piacok, események népszerűsítésére szolgál, s ezen a keresőfelületen tudnak majd termékekre, szolgáltatásokra keresni a potenciális vásárlók, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatójából. Azt is közölték: a felületen a termelő és a fogyasztó is egymásra találhat, de ugyanígy a termelők és feldolgozók közötti kapcsolatok is kialakulhatnak.



A mezőgazdaság minden szereplőjét helyzetbe kell hozni Udvaros Zoltán, az agrárgazdasági kamara somogyi alelnöke hangsúlyozta: a mezőgazdaság valamennyi ágazatát és szereplőjét helyzetbe kell hozni. Rövid és hosszú távon is lényeges, hogy minél több vásárló a hazai élelmiszert keresse a boltokban, áruházakban. – Célunk, hogy rövid ellátási lánccal, és annak értékesítési formáival csökkenthető legyen az élelmiszerek szállítási útja – közölte a NAK. – S ezáltal a termelés, a feldolgozás és az értékesítés, valamint a fogyasztó a lehető legközelebb kerüljenek egymáshoz.