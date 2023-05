Viszont számos szállásadó hirdetett már a tavalyi év végén, az idei év elején előfoglalási kedvezményeket – hívta fel a figyelmet lapunknak nyilatkozva a lehetőségre, amellyel az előrelátó vendégek spórolhattak a nyaraláson.

Például a Kolpingban január 31-ig élt egy kedvezményes előfoglalási csomag, ha ezt valaki kihasználta, akkor a tavaly nyári árakhoz képest csupán 5-8 százalékos pluszban hozhatta ki az üdülését – mondta el a szállodaigazgató.

Az energiaköltségeket még mindig nyögik

Függetlenül attól, hogy az őszi energiakrízis óta konszolidálódott a gáz vagy a villany ára, a szállodák hosszú távú szerződésekkel dolgoznak, így továbbra is – a korábbi szerződéses árakhoz képest – négyszer-ötször többet fizetnek.

– 2022-ben 35 forint volt egy kWh villanyáram – emlékeztet Baldauf Csaba –, most egy jó szerződéssel 85-90 forint, viszont a rendszerhasználati díj tavaly háromszáz százalékkal emelkedett. Iszonyú a költségnövekedés, aminek csak egy részét tudják a balatoni szállodák a vendégekre terhelni. Hogy ez a keresletet milyen mértékben fogja vissza, az a következő hónapok nagy kérdése.

A szállodaszövetség vidéki tagintézményeinek adatai alapján a tiszteletbeli elnök március-áprilisra a februárinál jelentősebb visszaesést prognosztizál, a viszonylag sikeres húsvéti időszak ellenére is. Korábban arra nem nagyon volt példa – emelte ki –, hogy a május elsejei hosszú hétvégén ötven százalékos foglalással fussanak a vidéki szállodák.

— Lehet, hogy a vendégek már a nyári szabadságra spórolnak, de azt is látjuk, hogy a külföldi kiutazások száma folyamatosan nő. Egyelőre – nem csak a Balaton-parton, hanem országszerte – az látszik, hogy a hazai szállodák forgalmában jelentős visszaesés várható, Budapest persze egy külön kategória, a fővárosra ez nem vonatkozik.

Az előfoglalás jól áll – egyelőre

A Világgazdaság kérdésére Baldauf Csaba elmondta, hogy a júniusi, júliusi előfoglalási adatok nagyjából hasonlóak a tavalyi évi számokhoz. De ez minden pillanatban változhat, ha a következő időszak foglalásnövekedésének dinamikája csökken, akkor hirtelen komolyabb lemaradás állhat elő – mutatott rá.

Igaz, a foglalási időablak folyamatosan rövidült az elmúlt években, majd a pandémia utáni újrainduláskor ultraröviddé vált, leginkább az éppen aktuális egészségügyi állapotuknak és az időjárásnak megfelelően foglaltak a vendégek szállást. A Kolpingban úgy tapasztalják, hogy a törzsvendégek jönnek, de kevesebb éjszakát maradnak. Az első félévben kisebb volt a visszaesés a vártnál, viszont amit áprilistól látnak, az már közelít a jósolt akár 15-20 százalékos vendégéjszaka visszaeséshez – tájékoztatta a Világgazdaságot az igazgató.

Az, hogy a Michelin-érdeklődés ősszel a magyar vidék gasztroadottságai felé fordult, Baldauf Csaba szerint nem növelte ugrásszerűen a szállásfoglalásokat, de a Balaton „eladhatóság”, a szezonalitás kiküszöbölését mindenképp segíti, ahogy a természetjárás vagy a kerékpáros szabadidős tevékenység popularitása is.

A kormány mentőöve nagyon kellett

Míg egy tavaly novemberi felmérés szerint a szövetség azt prognosztizálta, hogy a szállodák 15-20 százaléka fogja lehúzni a rolót, a szegmenst nagyban segítették a télen érkező kormányzati támogatások, és az energiaárak moderálása – így már egészen más matek állt össze.

— Ez a munkaerő megtartása szempontjából is nagyon fontosnak bizonyult – világít rá Baldauf Csaba. – Nem kényszerültek a házak arra, hogy két-három hónapra elküldjék a dolgozókat, főleg, hogy nem lehetettek biztosak abban, hogy ezek a dolgozók vissza is térnének egy esetleges újranyitáskor. Szakképzett dolgozóban – régiónként eltérő mértékben – óriási a hiány. A kiürült munkaerőpiacot diákok és nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával kompenzálják, de ha a helyzet nem változik, az hosszútávon a szolgáltatások minőségének romlásához vezethet. A külföldi munkaerő – pl.: Fülöp-szigeteki – már a Balaton környékén és vidéken is megjelent, a számuk nőni is fog, hogy ha az utánpótlás gondjai nem oldódnak meg.

A költségracionalizálás finomhangolása folyamatos

A szállodák megújuló energiaforrásokba ruháznak be, elsősorban napelemparkokba, de a teljes hűtési-fűtési rendszerek felülvizsgálata és felújítása központi kérdéssé vált. — A Kolpingban egy 500 kW alatti törpe naperőművet hoztunk létre. A teljes éves villamosenergia felhasználását tekintve egy szállodának ez 35 százalékos energiamegtakarítást eredményezhet. Rengeteg kisebb és nagyobb részletre igyekszünk figyelni a kollégákkal együtt – vegyük akár a hőszivattyús rendszerek kiépítését az uszodákban, az elfolyó medencevíz hőenergiájának kinyerését és visszatáplálását, a használati melegvíz hőfokát, a keringetőszivattyú működési óráit, mindenhol próbálunk megspórolni egy-két wattot vagy megajoule-t.

A wellness-részlegek a teljes szállodai energiafelhasználás 40-45 százalékát elviszik, ami nagyon magas költséget jelent, de a vendégek részéről ez elvárás, sok szálló enélkül eladhatatlan. Azt azért nehéz lenne képviselni, hogy egy vendégnek többet kell fizetnie, de kevesebbet kap, főleg, ha ismeri a színvonalat és hozzászokott. Egy ilyen döntéssel eljátszható az, amit egy ház évtizedek alatt épített fel.

A vendégértékelést ronthatja egy szűkített svédasztal is. Nyilván a gazdaságosabb kínálatra mindenhol figyelnek, de a vendégek ezt nem érezhetik meg.

Ami a szegmens túlélését biztosítaná – Baldauf szerint – egyrészt a SZÉP-kártya keretrendszerének inflációkövető emelése, 550-600 ezer forintig. Másrészt a Balaton és az egész nyugati termálrégió külföldi vendégkörét erősítené a Hévíz-Balaton Airport helyzetének előre mozdítása. Illetve, ha az energiatámogatás vagy a turisztikai hozzájárulás elengedésében még három plusz hónapnyi segítséget kapna az ágazat.

Nem lesznek megdöbbentő árak

Az idén húsz éve működő fövenyesi Kalóz Strandbisztró tulajdonosa Nagy-Golyán Nikoletta, a Balatoni Kör – a tó környékén egész évben nyitvatartó szálláshelyeket, éttermeket, borászatokat, cukrászdákat tömörítő szervezet – elnökségi tagja arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a szervezethez tartozó éttermek nem várják az előző szezonhoz képest megdöbbentő árakkal a vendégeket.

A költségeik nekik is jelentős mértékben emelkedtek, de a bisztrótulajdonos úgy véli, az általa képviselt vendéglátóhelyek áremelkedése – az országban bárhol elhelyezkedő – vidéki éttermekhez hasonló sávban mozog, nem lesznek drágábbak csak azért, mert a nyári szezon egyik fő hazai attrakciója a Balaton. — Télen mi is emeltünk árat, például a Harcsa & Krumplink, ami a balatoni fish & chips-nek felel meg, 3790 forint helyett 3990 forint lett, és így is marad a nyárra.

A Balatoni Kör tagjai a lehetőségekhez képest igyekeznek kiszámítható ár-érték aránnyal dolgozni, hiszen egész éves működésre rendezkednek be, a május végén nyitó szezonális helyek árai még változóak, hiszen nekik három hónapra nehezebb kalkulálni az energiaárakkal.

A Kör tagjai komoly törzsvendégközönséggel bírnak, velük idén nyáron is számolnak, de a várható forgalmat illetően nem szeretne jóslásokba bocsátkozni Nagy-Golyán Nikoletta.

Napelem már a bisztró tetejére is kell

— Van olyan szállásadónk, aki az energiaárak miatt október végétől április elejéig zárva tartott, de ezt az időszakot infrastrukturális fejlesztésre használta, napelem-rendszert telepített két szálláshelyén is. Mi három éve működtetünk napelemet, idén télen pedig a hűtőinket korszerűsítettünk: hűtőkamrát építettünk, illetve megváltunk a nem energiatakarékos készülékektől – mesélt a szükséges fejlesztésekről az étteremtulajdonos.

— A Kalóz bisztró egy strandon helyezkedik el, így vízparti körülmények között nyújt minőségi, szezonális ételt és italt. Szerintem nem kell, hogy természetellenes legyen egy strandon egy egészséges salátát, termelői szörpöt vagy minőségi fröccsöt fogyasztani a hagyományos, olajban sült ételek helyett. Üdítő folyamat az, ami velünk, általunk is elindult 2014 után, amikor mi speciel végleg letettük a lángost és a hekket. Semmi bajom a lángossal, de szerintem készítse az, aki tényleg ért hozzá és minőségit tud előállítani.

— Szerencsése sokan jönnek a bisztró miatt a fövenyesi strandra, akár vacsorázni is, ami korábban szintén szokatlannak számított. A jegyszedő ugyan hazamegy este 19-kor, de attól a Balatont még nem engedik le, miért ne lehetne a gyönyörű esti fényekben is a vízparton maradni és enni-inni. Mellettünk két büfé működik, az egyik pizza-fókuszú, a másik a magyaros, rántott-vonalat hozza, szerintem ők is abszolút korrekt ételeket állítanak elő. Három hely, három profillal jól megfér egymás mellett. Az egész éves nyitva tartás egyik célja és előnye, hogy a munkaerő, a csapat gerince megmarad – erősíti meg a Balatoni Kör elnökségi tagja.

— Biztos, hogy minden vendéglátós keres nyárra plusz embereket, de ha az alapcsapat megvan, akkor sokkal könnyebb. Vannak olyan kollégáink, akik télen Ausztriában dolgoznak, ők Pünkösdre már januárban beígérik magukat, és az egyetemistáink is évek óta visszatérnek. Ha van – a hely méretétől függően – hat vagy tizenhat fix munkatárs, akkor rájuk építve, nagyobb bizalommal, lelkesedéssel jönnek vissza a csak nyárra alkalmazott kollégák. A szezonális helyek is sokszor visszatérő, viszonylag állandó stábbal dolgoznak, főleg, hogy ezek nagy százalékban családi vállalkozások, ahol a családtagok kiveszik a részüket a napi munkából – avatott be a részletekbe Nagy-Golyán Nikoletta.

Forrás: vg.hu

Nyitókép: Krausz Andrea/likeBalaton.hu