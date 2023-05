2020 óta május az Európai Sokszínűség Hónapja, ezért az Európai Bizottság különböző rendezvényekkel hívja fel a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Az idei mottó a „Building Bridges”, azaz hogyan építsünk hidakat a szervezet és a különböző adottságú, hátterű, származású munkavállalók közé. A K&H szerint a sokszínűség támogatása már a vállalati stratégiának és a HR eszköztárának is fontos részét képezi, ráadásul a szervezet számára is előnyöket jelent. Az elfogadó munkakörnyezet nemcsak a munkavállalók számára jelent egyenlő esélyeket, de a vállalat is különböző szemléletű dolgozókkal gyarapodik, akik más-más véleményt, ötleteket hoznak magukkal, és így egy dinamikus és kreatív csapatot alkothatnak. A toleráns munkakörnyezet megteremtése emellett példaként is szolgál: ha az emberek megtapasztalják munkahelyeiken a sokszínűség előnyeit, az egész társadalom számára természetes lesz, hogy tiszteljék és elfogadják egymást életkortól, nemtől, nemzetiségtől, testi korlátokról, vallástól vagy szexuális irányultságtól függetlenül.

Hogyan teremthet egy vállalat elfogadó munkakörnyezetet, ahol mindenki egyenlő bánásmódban részesül?

1. stratégiai szinten kell megfogalmazni az irányelveket

Az elfogadó munkahely egyik alapkövetelménye, hogy írásban le kell fektetni a toleráns környezet biztosításának irányelveit és eszközeit, ami a kollégák számára is nyilvános és egyértelmű. Az új belépőkkel pedig már a legelején át kell beszélni, hogy a vállalat elfogad és támogat minden munkavállalót, ugyanakkor a dolgozóktól is elvárja ezt a magatartást a kollégákkal szemben.

2. egyenlő bánásmód a toborzásnál

Egy olyan álláshirdetés, amiben a munkakörhöz nem közvetlenül kapcsolódó tulajdonságok vannak, mint például a nem, életkor vagy származás, sértik az egyenlő bánásmódot. Ugyanakkor az álláskeresőktől a legtöbb esetben még elvárt, hogy megadják születési dátumukat és fényképet csatoljanak jelentkezésükhöz, ezek a berögzült szokások pedig akár tudat alatt is diszkriminációhoz vezethetnek. Fontos tehát, hogy a munkaerőfelvételt végző kolléga egy jól átgondolt, mindenki számára azonos esélyeket biztosító szempontrendszert dolgozzon ki, ahol a jelentkezőket tanulmányaik, képességeik, szakmai előéletük alapján válogatják ki.

3. előléptetések érdemi alapon

A legtöbb kétely a kinevezéskor merülhet fel a munkavállalókban az esélyegyenlőség kapcsán. Ugyanakkor, ha a dolgozók azt látják, hogy az előléptetések kizárólag érdemi alapon történnek, és éppúgy vezetővé válhat egy fiatal szakember, mint egy kétgyermekes anyuka, az nagyon motiválóan hathat rájuk. A K&H szerint a nők egyenrangú kezelése sajnos még mindig nem alapvető. Sokszor maguk a hölgyek sem bíznak eléggé magukban, illetve hogy egyensúlyban tudják tartani családi életüket és karrierjüket. Fontos tudatosítani velük erősségeiket, hogy ki merjék próbálni magukat s aztán vezetőként is helyt álljanak. Érdemes ezért speciális hangsúlyt fektetni a hölgy kollégák képzésére: a K&H-nál külön karrieriskola foglalkozik a női vezetők továbbképzésével, K&H meNŐk mentorprogram pedig erősíti a hölgy kollégákban képességeiket és lehetőségeiket.

4. vezetői odafigyelés

A vezetőknek kiemelt szerepe van abban, hogy szavatolják az esélyegyenlőséget a mindennapi munkában. Ez nemcsak arra vonatkozik, hogy mindenkivel azonos módon meg kell osztani az információkat, biztosítani a képzéseket és az előrelépési lehetőséget, de arra is, hogy a visszacsatolásra is az összes dolgozónak legyen alkalma. Egy barátkozóbb kolléga gyakrabban beszélget és nyilvánítja ki véleményét, mint egy visszahúzódóbb beosztott, aki magától kevésbé kezdeményez. Egy rendszeresen megtartott személyes megbeszélés mindenkinek egyenlő módon biztosíthat lehetőséget arra, hogy elmondhassa észrevételeit, aggályait, ötleteit, a vezető pedig jobban megismerheti kollégája személyiségét, motivációit is.

5. különböző juttatások

A munkavállalók kora, neme és családi állapota alapján jelentős eltérések lehetnek abban, milyen juttatásokat preferálnak, így a legjobb, ha minél több variáció áll rendelkezésükre. A családosoknak inkább a bölcsödei, óvodai támogatás lehet nagyobb segítség, míg a fiatalabbak a sport és kulturális eseményeken való részvételt vagy akár a fizetett távollét megváltását részesíthetik előnyben. Ezért a K&H-nál 10 féle juttatásból választhatnak a munkavállalók, hogy mindenki megtalálhassa a számára legideálisabbat.