A május közepi országos esőzések nemcsak a növényeknek kedveztek, de a kártevők és a betegségek felszaporodása és terjedése is felgyorsult. Az emelkedő hőmérséklet és a folyamatosan magas páratartalom kedvező feltételeket teremt szinte minden károsítónak.

Az őszi kalászosok közül az árpa szemkitelítődéséhez kedvezőek a feltételek, a búza kalászol és virágzik. A sárgarozsda fertőzés már a felső levélemeleteket érinti, még a védelemben részesített területeken is igen magas a beteg zászlóslevelek aránya. A lisztharmat fertőzés mintegy 30 %-ban érinti a kalász körüli leveleket, de emelkedik a kalászon kialakult levéltetű kolóniák aránya is. Friss megfigyelések szerint megkezdődött a gabonapoloskák betelepedése a táblákba, de létszámuk még egyelőre alacsony. Lecsökkent a vetésfehérítő bogarak és lárvák egyedsűrűsége az esőzések után. A viharok által megdöntött kalászosokon, főleg az árpán erősödik a kalászfuzáriózis fertőzés, de a búzaállományok is maximálisan fogékony fenológiai stádiumban vannak. Minden táblán indokolt a kémiai növényvédelem, olyan készítményt érdemes választani, mely széles hatásspektrummal rendelkezik és hosszú ideig képes megvédeni a növényeket, mert több betegség fertőz, és a fertőzési veszély viaszérésig fennáll.

Az őszi káposztarepce károsítói közül a becőormányosok létszáma országosan 0,5-2 db/ növény körül mozog, de a területek 100%-án megfigyelhető. A becőszúnyog fertőzés most még elsősorban a táblaszélekre jellemző, de a fertőzés tendenciája emelkedést mutat. A növényállományok belsejében folyamatosan magas a páratartalom, így emelkedik a szár-és tőbeteg növények aránya, de a termésen még alacsony a fertőzöttség. Preventív kezeléssel megelőzhetjük a betegségek terjedését.

A kukorica és napraforgó vetések intenzív fejlődése mellett erős a területek gyomosodása, ezért halaszthatatlan a gyomirtások elvégzése. A gyors fejlődés ellenére még most is gyakori a barkófélék levélkártétele (50 %), de a veszélyessége már minimális. Más rovarkártevők közül folyamatosan fogják a csapdák a gyapottok-, a vetési, a gamma, a felkiáltójeles bagolylepkéket, de megjelentek az első kukoricamoly imágók is. A rajzó lepkék közül a vetési bagolylepke lárvája, a mocskospajor veszélyes a fiatal kukoricára, különösen, ha a terület gyomos is. Az előző évek igen magas kukoricamoly fertőzöttsége figyelmeztet bennünket az idei veszélyre is.

forrás: agroforum.hu