A marcali Green Tyre Zrt. május közepéig 15, főként betanított dolgozót vett fel, most villanyszerelőt keresnek. Eckert Zsófia HR-referens azt mondta: összesen 136 munkatársuk van, nagy részük a városban, illetve 15 kilométeres vonzáskörzetében él.

Lukácsi Sándor, a fonyódi CMS Electronics Hungary Kft. cégvezetője azt hangsúlyozta: több szakterületen lehetőséget biztosítanak a jelentkezőknek. – Technikust, mérnököt és operátort is keresünk – közölte. – S ha az új gyártósoron a nyáron elindul a termelés, akkor ezen felül újabb 8–10 kollégát alkalmazhatunk. Elsősorban az autóiparnak gyártunk elektronikai részegységeket.

A cégvezető szerint a nemzetközi alapanyag-dráguláson kívül az áramért is jóval többet fizetnek, mint egy éve, ennek ellenére 310 munkatársuknak biztos a megélhetése, s továbbra is várják a fiatal szakemberek jelentkezését.

– A Kaposvári Villamossági Gyárban (KVGY) szinte folyamatosan 15–20 dolgozó felvételére van lehetőség – mondta Szalai Gyula igazgató. – Lakatost, hegesztőt, villanyszerelőt, szerszámkészítőt is keresünk, s gépész- és villamosmérnökre is szükség van.

Az igazgató szerint a stabil, átlátható munkahely, az alapvetően egy műszakos termelés, a vonzó jövedelem fontos érv lehet mellettük. S a béren felül cafeteriát és teljesítményösztönző juttatást is kaphatnak az alkalmazottak. Külön gondolnak azokra is, akik tovább akarják gyarapítani tudásukat. Jelenleg előkészítés alatt van, hogy három munkatársuk a MATE-val közös program keretében szeptembertől gépészmérnök képzésre jár majd, s ha valaki a meglévőn kívül újabb szakmai képesítést szeretne, ők is támogatásban bízhatnak. Így például ha valaki hegesztő szakvizsgát kíván tenni, azzal a cég tanulmányi szerződést köt.