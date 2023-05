Az MNB által üzemeltetett, kereskedelmi banki partnereket is bevonó Diákszéf mobilapplikáció megújult verziója már valódi pénz kezelésére is képes. Így az Európai Unióban a Diákszéf kezdeményezés az első, lakossági ügyfelek számára is elérhető digitális jegybankpénz pilot projekt.

Megjelent a Diákszéf, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Pénziránytű Alapítvány közös kezdeményezésében kialakított innovatív pénzügyi és edukációs mobilapplikáció megújult verziója. A Diákszéf projekt bemutatása már több hazai oktatási intézményben megkezdődött, a mobilapplikáció bármely magyarországi diák és szülei számára elérhető az Apple App Store-ban és a Google Play Store-ban.

A Diákszéf mobilapplikáció elsősorban a 8-14 éves korosztályra fókuszál. Az MNB és a Pénziránytű Alapítvány egyik kiemelt célja a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztése, és a digitális pénzügyi bevonódás erősítése. Ehhez kapcsolódóan, a mobilapplikáció segítségével a gyerekek játékosan tanulhatnak pénzügyi, digitalizációs és fenntarthatósági témájú kvízkérdésekre válaszolva. A kvízek sikeres kitöltésével a diákok eMAG utalványokra beváltható ún. diáktallérokat gyűjthetnek. Emellett a megújult Diákszéf mobilapplikációban a felhasználók már a digitális pénz használatát is kipróbálhatják, átutalhatnak bankszámlára, takarékoskodhatnak számukra fontos célok kijelölésével, illetve a SimplePay Instant Transzfer QR-kódos fizetés használatával vásárolhatnak is. A szülői felügyelet mellett használható mobilapplikációban a szülők rendszeres, vagy egyszeri zsebpénz küldésével is tudják támogatni gyermekeiket, akár forintban, akár diáktallérban.

Az MNB mellett a világon jelenleg több mint 100 jegybank kutatja a digitális jegybankpénz bevezetésének lehetőségeit és a megvalósítás paramétereit. A Diákszéf az MNB digitális jegybankpénzhez kapcsolódó pilot projektje, amely hazai FinTech cégekkel és kereskedelmi banki szereplőkkel együttműködésben jött létre. A diákok és szüleik elektronikus pénz számláit közvetlenül az MNB vezeti, így a Diákszéf kezdeményezés az első olyan digitális pilot projekt az Európai Unióban, amelyben a jegybank valódi lakossági felhasználókat von be a kutatáshoz szükséges tapasztalatszerzés érdekében. A pilot jelleg révén folyamatosan zajlik a mobilapplikáció finomhangolása, a mobilapplikáció használata kapcsán felmerülő észrevételek jelzésére a [email protected] e-mail címen van lehetőség.

A megújult Diákszéf a 2020-ban, szintén az MNB és a Pénziránytű Alapítvány közös kezdeményezése keretében megjelent mobilapplikáció továbbfejlesztése. A Diákszéf mobilapplikációt az elmúlt közel 3 évben több ezer diák használta és több mint egymillió kvízkérdést válaszoltak meg.