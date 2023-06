Statisztikai adatok szerint a nők hosszabb életet élnek, mint a férfiak, és általában jobb az egészségi állapotuk is. A nők – bár megvannak a saját egészségügyi kockázataik –egészségesebb életmódot folytatnak, több figyelmet fordítanak az egészségük megőrzésére, és kevésbé hajlamosak olyan egészségügyi problémákra, mint a szívbetegségek és a stroke – ahogyan kevésbé érintik őket az alkoholproblémák, vagy a dohányzás.

Hosszabb távon terveznek

A nők és a férfiak között a befektetési szokásokban is van különbség. Általában kevesebb nő szokott befektetni, mint férfi. Azok a nők azonban, akik befektetnek, kevésbé kockázatvállalók, és hosszabb távon terveznek – ám egyes kutatások szerint sikeresebb befektetők, mint a férfiak. A nők általában jobban figyelnek az árak alakulására, és kevésbé hajlamosak túlzottan reagálni az ármozgásokra, jobban odafigyelnek a hosszú távú célokra.

Az Erste adatai szerint a nők nagyobb figyelmet szentelnek befektetésük egészségének is.

Az Erste megvizsgálta: ügyfelei közül hányan mennek majd át digitális platformjának, George-nak a portfólióegészség-tesztjén. A mobiltelefonos alkalmazásból elérhető teszt négy szempont alapján vizsgálja mindenkinél egyénre szabva, lehet-e biztonságosabbá, illetve jövedelmezőbbé tenni a befektetéseket.

Tizenkettőből egy ügyfélnek nincs csak teendője

Az előzetes adatok szerint csak minden tizenkettedik ügyfél találja majd úgy, hogy nincs további tennivalója. Az első lépés az értékpapírszámla megléte. Szükséges a befektetések megosztása a különböző lehetőségek között (mint például a befektetési jegyek, kötvények vagy állampapírok), hiszen így kisebb a rizikó, egyenletesebb a hozam. A harmadik lépés a rendszeres megtakarítás: ez nem csak a befektetés legegyszerűbb formája, de ugyanúgy segít a kockázatok csökkentésében is. Ezeken kívül fontos az adókedvezmények kihasználása is. A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) segítségével a hozamot terhelő adót csökkenthetjük vagy kerülhetjük ki. A Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ) megnyitásával pedig lehetőség van további, a befektetés értékének akár 20 százalékát elérő adókedvezmény igénybevételére.

Nyitottabbak a rendszeres megtakarításra

A feltételek mindegyikének egyelőre csak minden tizenkettedik ügyfél felel meg – ám a nők arányaiban jobban teljesítenek, mint a férfiak. Az értékpapírszámlával – vagyis befektetéssel – rendelkező nők 10 százaléka ugyanis teljesíti az összes többi feltételt is. A férfiaknál ez az arány 7 százalék. A nők ezen kívül nyitottabbak a rendszeres megtakarításra is: közel a harmaduk rendelkezik ilyen programmal, míg a férfiaknál ez az arány alig több mint 20 százalék.



George új funkciója mindenki számára egyénre szabottan mutatja meg, mennyire egészséges a portfóliója.



Az ügyfelek pedig azonnali segítséget is kapnak a platformon. Akár mobilon is nyithatnak értékpapírszámlát, vagy kihasználhatják az adóelőnyöket NYESZ és/vagy TBSZ számla nyitásával. Ezen kívül George segít biztonságosabbá tenni a befektetéseket rendszeres megtakarítási program indításával is, vagy szélesebb körű termékpaletta választásával.