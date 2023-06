Ingatlanpiac 1 órája

Elérték az árplafont a balatoni ingatlanok

A somogyi ingatlanoknál is látszik a megtorpanás, ahogy ez az ország többi részén is bekövetkezett. Éves szinten is csökkenésről van szó, de a Balaton partján pedig úgy tűnik, vége a drágulásnak.

Többek között ez is kiderül az ingatlan.com friss elemzéséből, amely részletesen mutatja be Somogy lakáspiacát. Idén elmaradt a drágulás A Somogy kínálatában szereplő lakóingatlanok esetében idén májusban 653 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. Ez az egy évvel ezelőtti és az idén januári 666 ezer forinthoz képest 2-2 százalékos csökkenésnek felel meg. Tehát itt már elindultak lefelé az árak. – Már tavaly nyáron látni lehetett, hogy véget ért a lakáspiaci drágulás az országos piacon, ezt a Központi Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják, hiszen tartós emelkedés után a múlt év utolsó három hónapjában az előző negyedévhez képest országos szinten 2,6 százalékkal csökkentek a lakásárak – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. – A korábbi évekhez képest tehát visszafogottabb lett a lakáspiac, ami egyebek mellett azzal magyarázható, hogy a mindennapi kiadások emelkedése és a gazdasági bizonytalanság miatt sokan későbbre tolták a lakásvásárlást. Összességében országos és vármegyei szinten a kereslet jelentősen csökkent, a kínálat pedig bővült. Somogy vármegyében tavaly májushoz képest több mint 40 százalékkal bővült a használt lakások kínálata – folytatta a szakértő. Különbségek a Balaton parton Kaposváron a használt lakások átlagos négyzetméterára 440 ezer forint volt idén májusban, ami jelentős, 31 százalékos növekedés éves szinten, ugyanakkor mérsékelt 4,5 százalékos többlet januárhoz képest. A Balaton déli partján eltérő példák jellemzik az ismert településeket. Siófokon az alig több mint 1 millió forintos négyzetméterár gyakorlatilag megegyezik a tavaly májusival és a januárival is. Fonyódon kicsit másképp alakult a kép: a 950 ezer forintos négyzetméterár 5 százalékos éves növekedést, ugyanakkor 3 százalékos idei csökkenést jelent. Balatonföldváron 1 millió forint alá csökkent a négyzetméterár, ez két számjegyű hanyatlást takar mindkét időponthoz képest. Az előbbiek azt jelzik, hogy a korábbi évek alatt ezek a települések elérték az árplafont. A vármegye Balatonhoz köthető idegenforgalmi jelentősége hozzájárul ahhoz, hogy tóparti településeken a vármegyéhez és az ország nagy részéhez képest viszonylag magasak az árak. A Somogyra jellemző erős turizmusra utal, hogy az országban tavaly eltöltött vendégéjszakák számát tekintve a negyedik legkeresettebb desztináció volt. Egy újabb ingatlanpiaci élénküléshez viszont enyhülnie kellene a gazdasági bizonytalanságnak, és mérséklődnie kellene a lakáshitel kamatoknak a jövőben.

