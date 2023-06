Megadóztatott megtakarítások és cukros pelyhek

A jelenlegi 15 százalékos kamatadó mellett még egy 13 százalékos szociális hozzájárulást is fizetni kell bizonyos esetekben a megtakarítási jövedelem után. – Komoly terhet jelentenek a július elsejétől életbe lépő változások, de még mindig érdemes a magas hozam miatt befektetni a pénzintézeteknél – mondta el Bán Péter független pénzügyi szakértő. Hozzátette: az ingatlan­alapokon elért nyereség után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, valamint az állampapírok mentesülnek az új adó alól. A közelmúltban megjelent kormányrendeletből az is kiderül, hogy marad a megemelt tranzakciós illeték. Bővítik a csipszadós termékek listáját is. Új adóköteles terméknek minősülnek a magas cukortartalmú és alacsony rosttartalmú reggeliző pelyhek, gabonapelyhek, a cukrozott vagy édesített magvak, valamint a kandírozott zöldségek, gyümölcsök is.