Néhány héten belül megkezdődnek a kivitelezés munkálatai Kaposvár történetének legnagyobb beruházásánál. Burçin İşgüden, a ŞİŞECAM, műszaki menedzsere elmondta: vállalatukat 1935-ben alapították Törökországban. Jelenleg négy kontinens tizennégy országában összesen 45 gyáruk van 24 ezer alkalmazottal. – A 33 hektáron épülő kaposvári gyár 112 ezer négyzetméter hasznos alapterülettel fog rendelkezni, kettő kemencével, melyek egyenként napi 550 tonnás gyártási kapacitással bírnak – emelte ki a műszaki menedzser. Megjegyezte: a termelés várhatóan 2024 őszén indul, a teljes kapacitás elérésekor 350 főt fognak foglalkoztatni.

Várhatóan 350 embernek adnak munkát a gyárban.

A török ŞİŞECAM üveggyárának építését egy szintén török vállalat, a Doğuş Construction végzi. Barış Özek helyettes projektmenedzser elmondta: részvénytársaságukat a világelsők között jelzik. 1951 óta több mint 250 nemzetstratégiai jelentőségű és egyéb építőipari projektet valósítottak meg szerte a világban. – Terveink szerint 16 hónap alatt fejezzük be a projektet, melyről hisszük, hogy fontos mérföldköve lesz a régió gazdasági fejlődésének és a projekt folyamán csúcsidőszakban 1300 fizikai és szellemi dolgozót fogunk alkalmazni – emelte ki Barış Özek.

Saját munkásszállót is építenek.

Fotó: Lang R.

Dombi Péter, a Kaposvári Fejlesztési Központ ügyvezetője elmondta: az üveggyár építése júliusban indul és átlagosan hétszáz munkatárs, de a csúcsidőszakban akár ezerötszázan is dolgoznak majd az építkezésen. – Szellemi és fizikai foglalkoztatottakra is szüksége lesz a kivitelezést végző vállalatnak és a cél természetesen, hogy az álláshelyeket kaposvári munkavállalókkal töltsék fel, szükség esetén Somogy vármegyéből és Magyarország egyéb területeiről is toborozni fognak munkaerőt – emelte ki Dombi Péter.

Háromszori étkezést és szállást is biztosítanak

A toborzás több csatornán keresztül fog zajlani, a kivitelező szerződést kötött a Prohumán és a Viapan toborzó cégekkel, de már most lehet jelentkezni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán keresztül is

– mondta el Dombi Péter. A Kaposvári Fejlesztési Központ ügyvezetője hozzátette: az álláshelyek egy részét online felületeken is meghirdetik.

– Hazai átlagbérekkel várják a munkavállalókat, a béren kívül pozíciótól függetlenül napi háromszori étkezést és szükség esetén szállást is biztosítanak a beruházás területén épülő munkásszállón – emelte ki Dombi Péter. Hozzátette: külföldi munkaerőt csak akkor fognak igénybe venni, ha az előbb felsorolt forrásokból nem találják meg a kellő számú munkavállalót.