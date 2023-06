Kifejtette, a Balaton környéki települések aktuális kínálatában 35 millió forintos értékhatáron belül kevés ingatlan szerepel, azok is főként korszerűsítésre szoruló, rossz energetikájú, zömében kis alapterületű, vízparttól távolabb eső, könnyűszerkezetes vagy vegyes falazatú házak, amelyekre még biztos, hogy költeni kell. Akiknek nem fontos a kert, ezért az összegért a nagyobb üdülőtelepüléseken akár átlagos vagy felújításra szoruló garzonlakásokat is találhatnak.

Az Otthon Centrum körképéből egyértelműen kiderül, harmincmillió forint alatt lényegében nem is érdemes ingatlant keresni a Balatonnál, az állományukban szereplő házak, lakások mindössze két százalékát hirdetik ilyen összeghatár körül.

Negyvenmillió forintig vizsgálva már javul a helyzet, és ki lehet fogni egy jobb állapotú, kicsit nagyobb ingatlant, vagy egy lakást is – ismertették. Példát is hoztak, Keszthelyen egy kiváló állapotú, kétszobás téglalakást hirdetnek ezért az összegért. Balatonföldváron pedig a tótól ötszáz méterre egy közepes állapotú, másfél szobás téglalakást hirdetnek ugyanennyiért. Aki pedig házban gondolkodik az egy szobás, felújítandó téglaházat találhat Balatonalmádi központjában – tették hozzá.

Ötvenmillió forintra állítva a képzeletbeli/virtuális szűrőt már megnyílnak a lehetőségek. Akadnak hirdetések a tópart közelében, vagy éppen távolabb, de felújított ingatlan is kapható, ugyanakkor kompromisszumot ennél az összegnél is kell kötni – hívták fel a figyelmet. Itt is hoztak példát, ezért az összegért jó állapotú, háromszobás, téglaépítésű ikerházat lehet kapni Badacsonytördemicen. Siófok-Sóstón pedig egy kétszobás, felújítandó ikerházat a tó közelében, vagy a belvárosban egy kiváló állapotú társasházi lakáshoz lehet ötvenmillió forintért hozzájutni.

Benedikt Károly itt úgy fogalmazott, a 40 és 50 millió forint közötti értékkategórián belül 50 négyzetméter körüli, jó állapotú lakásokat is ki lehet fogni akár a nagyobb üdülőtelepüléseken is, valamint ez az összeg akár egy újépítésű stúdiólakásra is elegendő lehet a tó fővárostól távolabb eső területein.



Azok az érdeklődők, akik most keresnek Balaton környéki ingatlant, jellemzően 60 millió forintos értékhatáron belül eső, állandó ott tartózkodásra alkalmas házakat keresnek inkább a déli parton, míg az északi parton magasabb, 150 millió forintos határig keresnek jó energetikai paraméterekkel rendelkező, belterületi ingatlanokat.

