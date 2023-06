A magyar turizmus már az év első öt hónapjában a tavalyi felett teljesített, mondta Juhász Szabolcs Fonyódon. Kiemelte: több mint 12 millió vendégéjszaka adatait küldték be a nemzeti turisztikai adatszolgáltatási központba a szálláshely szolgáltatók. – Ez 4,6 százalékos forgalomnövekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, emelte ki az igazgató. Kijelenthetjük, hogy erős lendületet vett a nemzetközi forgalom a turizmusban, amit az is bizonyít, hogy a januártól májusig terjedő időszakban, 17 százalékkal nőtt a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma. Ebből a Balaton is kivette a részét, hiszen a tó körül 16 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek külföldi turisták, tette hozzá.

Juhász Szabolcs: nőtt a külföldi vendégéjszakák száma.

Fotó: Kovács Tibor

A déli part kedvelt desztinációi közül Siófokon ebben az időszakban 6 százalékkal nőtt a küföldi turisták által eltöltött vendégjszakák száma. Juhász Szabolcs szerint jók a nyári kilátások is. Az idei szezon sikeréhez pedig hozzájárulhat a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa évad, amely lehetőség a turisztikai térségnek, hogy megmutassa kulturális örökségét és természeti kincseit.

Arról is beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatója, hogy a sikerhez marketing kampánnyal igyekszik hozzájárulni az ügynökség, amely keretében jelenleg is igyekeznek minél több külföldi turistát a balatoni strandokra csalogatni.