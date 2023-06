Félénken kukucskáltak ki az ólból a kismalacok. Bogdán Zoltánt, gondozójukat már jól ismerik, amint egy fél vödörnyi táppal megjelent, köré is gyűltek. – Tizenhatan vannak, pár hete választottuk le a malacokat, szépen fejlődnek – mondta el az állatgondozó.

Rajta kívül még egy közmunkás gondozza az állatokat. Az önkormányzat korábban egy ingatlant vásárolt, amely udvara benépesült disznókkal, baromfival. – 2020-ban hoztuk a mangalicákat az állampusztai börtönkertből, a húszas állományt tartjuk, de tavaly volt, hogy hatvannyolc disznót gondoztunk, a mostani teljesen új állomány, a korábbi szaporulatból lettek – mondta el Nagy Zoltán, Szenyér polgármestere.

Hozzátette: a szaporulat egy részét eladják, nagy rájuk a kereslet, valamint minden évben a környező településeket meghívva tartanak egy disznóvágást. A mangalicák a közmunkások termesztette kukoricán élnek, amelyet minden nap frissen darálnak nekik. Csemegeként kapnak csalánlevelet is. – Vásároltunk egy fehér házi sertést és nemrég termékenyíttettük meg, szeretnénk a mangalica mellett ezt a fajtát is tartani – jegyezte meg a polgármester. Kiemelte: céljuk az is, hogy minél több lakost rávegyenek arra, hogy kertészkedjenek, állatokat tartsanak. – Sokkal másabb az ízük, mint a boltié és a magas élelmiszerárak mellett megéri állatot tartani – mondta el a polgármester.

A háztájinak nincs párja, vallják Szenyéren.

Fotó: Kovács Tibor

Tizenhat hektáron termesztenek kilencféle növényt, például cukorborsót, kukoricát, fokhagymát, spárgatököt, vöröshagymát, burgonyát, káposztát. Fóliasátrat is állítottak, amelyben nevelgetik a paprika- és paradicsompalántákat. A település szabadtéri színpadán a tető alatt száradnak a fokhagymák. – Most a lányok szedik fel a fokhagymát, kilóját kétezer forintért adjuk, számítunk 3-4 mázsa termésre – mondta el a polgármester. Nagy Zoltán hozzátette: sok a visszatérő vásárlójuk, de visznek terményeket a böhönyei konyhára és a kelevízi önkormányzat kézműves boltba is. Kilenc közmunkás dolgozik az önkormányzati kertekben. Kiemelte: nem az a céljuk, hogy nagy bevételekre tegyenek szert, hanem biztosítani tudják a dolgozók bérét és a helyieknek segítsenek jutányos áron vitaminforráshoz jutni.