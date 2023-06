A készpénzbefizetések darabszámban 2023 első negyedévében megelőzték a pénztári befizetéseket, azonban a számok azt is mutatják, hogy a nagyobb értékű befizetéseket még mindig inkább a pénzintézetek pénztáraiban fizetik be az emberek, pedig a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján az ATM-en történő készpénz befizetés egy kifejezetten biztonságos módja a készpénz bankszámlára helyezésének.

– A Magyar Nemzeti Bank friss adatai[1] alapján 2023 első negyedévében több, mint 3,1 millió hazai kibocsátású fizetési kártyával lebonyolított készpénz-befizetési tranzakció történt ATM-en keresztül, több, mint 661 milliárd forint értékben. Az előző év azonos időszakához képest ez a darabszámban 29 százalékos, értékben pedig 26 százalékos bővülést jelent. Mindeközben a pénzforgalmi szolgáltatók pénztáraiban történt készpénzbefizetések darabszáma 2022 első negyedévéhez képest egy százalékkal csökkent, értékben viszont 9 százalékkal bővült. Ugyan darabszámban az ATM-eken történő készpénzbefizetés meghaladta a pénztári befizetések számát, értékben azonban 74 százalékkal elmarad a pénztári befizetésekhez képest. Ebből látszik, hogy a kisebb összegek befizetésére már bátran használják az emberek az ATM-eket, nagyobb összegek esetén viszont még mindig a pénztárakhoz fordulnak, pedig az automaták amellett, hogy a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre állnak, még biztonságosak is, az MNB adatok alapján még sosem történt visszaélés készpénzbefizetés esetén.

„Az OTP Bank ATM hálózatában anélkül is be tudja fizetni bárki a számlájára a készpénzét, hogy ehhez a munkaidejében, banki nyitvatartási időben kelljen igénybe vennie a pénztárak segítségét. Így teljes biztonságban tudnak ügyfeleink értékes időt megtakarítani, hiszen a befizetésre is alkalmas, okos ATM-eken keresztül 1 tranzakció alkalmával sorban állás nélkül, egyszerűen tudják készpénzüket bankszámlájukra helyezni, egyszerre maximum 200 db bankjegyet, azaz 4.000.000 Ft-ot tudnak befizetni.” – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.