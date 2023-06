Futár állások

A futár állások Szegeden is gyakran elérhetőek, és van, hogy részmunkaidős munkavégzésre is lehetőséget biztosítanak. Különösen az ételfutár munkák azok, amik rugalmasak lehetnek, és ezáltal ideális másodállásként funkcionálhatnak. A munkakör feladata egyszerű: a megrendelt étel kiszállítása az ügyfél részére. A pozícióhoz kapcsolódó elvárások sora pedig általában nem hosszú: B kategóriás jogosítványra, jó helyismeretre, pontosságra, udvariasságra és olykor saját gépjárműre van szükség a munkakör betöltéséhez.

Portás, recepciós pozíciók

A portás és a recepciós állások között szintén érdemes lehet körülnézni, hisz ezeket a munkaköröket gyakran hirdetik éjszakai munkarendben, valamint a részmunkaidős foglalkoztatás sem elképzelhetetlen. Az állás alapvető feladatait a vendégek üdvözlése és útbaigazítása jelenti, ami gyakran kiegészül különböző adminisztrációs teendőkkel is. A munkakör általában már középfokú végzettség birtokában betölthető, ami mellett – különösen a szállodák esetében – a nyelvtudás is megjelenhet követelményként. Emellett fontos még a jó kommunikációs képesség, a pozitív kisugárzás és a közvetlen személyiség is.

Takarítói munkák

A takarítói állásokról is elmondható, hogy gyakran kínálnak délutáni vagy éjszakai munkára lehetőséget, hisz az irodaházak, bevásárlóközpontok, iskolák és egyéb intézmények takarítása jellemzően ilyenkor történik. A pozíció betöltéséhez általában alapfokú végzettségre, a takarítószerek ismeretére, önálló és precíz munkavégzésre, valamint megbízhatóságra van szükség.

Eladói állások

Végezetül pedig természetesen az eladói állások sem maradhatnak ki a sorból, amelyek kapcsán ugyancsak elképzelhető a rugalmas munkavégzés lehetősége. Kattintson a hivatkozásra, amennyiben érdeklik a szegedi eladói, bolti eladói, értékesítési vagy a kereskedelmi állások: https://szegedallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites. A feladatok ezen pozíciók esetében sokrétűek lehetnek, és az árufeltöltéstől kezdve, egészen a pénztárosi feladatokig megannyi teendőt magukban foglalhatnak. Az elvárásokat pedig általában középfokú végzettség megléte, a nyitottság, a kiváló kommunikációs képesség és nem utolsósorban vevőközpontú hozzáállás jelenti.