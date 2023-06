Fát metszettek, székeket pakoltak, vízelvezető rendszert építettek, füvesítettek és a konyhát rendezték be a vendéglátósok a Balatonnál az elmúlt napokban. Vannak, akik már néhány héttel ezelőtt hétvégente is nyitva voltak, sokan azonban június első hétvégéjén kezdték meg az idei szezont. Bogdán János balatonlellei vállalkozó is szombaton nyitotta meg büféjét.

– Azt hallottam a szállásadóktól, hogy nagyon nagy a foglaltság a településen, ezért is állunk pozitívan az idei nyárhoz is – hangsúlyozta Bogdán János. – Kedvező árakon dolgozunk, szinte semmit nem emeltünk a tavalyi tarifán. A melegkonyhás gyorséttermünkben több ételt is kínálunk, és tízféle csapolt sör közül választhatnak a vendégek – tette hozzá a vállalkozó. Bogdán János arról is beszélt kérdésünkre: könnyen talált munkaerőt a szezonra, több egyetemista és főiskolás fiatal is visszajár hozzájuk dolgozni, és a családot is bevonják a feladatokba.

Nem emelnek a tavalyi árakon.

Fotó: Németh Levente

Egy másik lellei vállalkozó, Dominik Zsolt is készül a nyári szezonra. A Napfény strandon található üzletét nemrég teljesen felújították, változtattak az árukészleten, új dizájnnal és dolgozókkal vágnak bele a nyárba. – A többi vendéglátóhellyel közösen összefésültük az árakat. Nem „szállunk el”, szinte tavalyi díjakon dolgozunk, függetlenül attól, hogy sok minden drágult – mondta Dominik Zsolt.

Tóth Zoltán balatonboglári vállalkozó már az áprilisi hétvégéken is kinyitotta a kikötő mellett található büféjét. Bő másfél hete azonban naponta várja a vendégeket. Az üzletember a szezont illetően bizakodó, a munkaerővel kapcsolatban viszont kevésbé. – Pultosból nagyon sok a jelentkező, de aki egy-két nyelvet beszélne, abból nagyon kevés van – emelte ki Tóth Zoltán. – Az is probléma, hogy nem igazán akad környékbeli jelentkező, ezért szállást is muszáj biztosítanunk. Próbálunk mindent megadni a dolgozóknak, hogy nekik csak a munkával kelljen foglalkozniuk – mondta a vállalkozó. Tóth Zoltán hozzátette, szakképzett szakácsra nagy szükségük lenne. A napi 10-12 órás munkáért nettó 30 ezer forintot kínálnak, a túlórát pedig plusz pénzt fizetnek, de így sincsen megfelelő jelentkező.

Nem könnyű feltölteni az üres álláshelyeket.

Fotó: Németh Levente

Jó szezont ígérnek az előzetes adatok

Fekete Tamás a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke lapunknak elmondta, a balatoni szolgáltatások színvonala folyamatosan fejlődik. A vállalkozások egyértelműen látják, ha magas színvonalat szeretnének képviselni és vonzóak lenni, akkor a bevételekből vissza kell forgatniuk a pénzt, és muszáj fejleszteniük. Fekete Tamás kiemelte, előzetes adataik alapján jó hónapokra számítanak. A nyári szezonban egyébként is a Balaton az elsődleges belföldi úti cél. A szövetség alelnöke hozzátette, már most készülnek arra, hogy az ősszel is sok vendéget csaljanak a tó környékére.