A bejárati ajtóval szemben, a bevásárlókosarak szomszédságában helyezték el a kötelező akcióra figyelmeztető táblát a kaposvári Intersparban. Az országosan egységes, kék hátterű plakáton a kedvezmény részleteiről és az akcióban érintett termékek köréről tájékoztatják a vásárlókat.

Az akciós portékák listáját minden héten változtatnia kell az akcióban érintett boltoknak. A termékek között húsoknak, húskészítményeknek, tejtermékeknek, sajtoknak, tartós élelmiszereknek, friss zöldségeknek, gyümölcsöknek, vajaknak, kenyereknek és péksüteményeknek is szerepelni kell. A meghatározott termékek köre kávét, teát, ásványvizet és üdítőitalt is tartalmaz. Az akciós időszakban a kereskedő köteles termékkategóriánként legalább egyet az elmúlt 30 napban általa alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árhoz képest, minimum 10 százalékkal olcsóbban adni.

A kötelező akcióban azonban csak azoknak az üzleteknek kell részt venniük, akiknek a nettó árbevétele 2021-ben meghaladta az egymilliárd forintot.

A Spar kommunikációs osztálya megkeresésünkre azt közölte, hogy üzleteikben az előírt legalább 10 százalékos árcsökkentés mellett, jóval magasabb kedvezményt biztosítanak a kötelező akcióban résztvevő termékek árából. Bizonyos esetekben akár 40 százalékot is elengednek.

Az általunk megkérdezett vásárlók jó ötletnek tartják a kötelező akciózást. Azonban többen is attól tartanak, hogy más termékek ára emiatt majd elkezd emelkedni.

Császár Judit elmondta, vegyes érzései vannak az új engedményekkel kapcsolatban, azt azonban jónak tartja, hogy egyre több akció érhető el a boltokban. Egy másik vásárló, Vörös Béla is várta már az új kedvezményeket. Érdeklődésünkre elmondta, egyébként is az akciós termékeket keresi az üzletekben, mostantól legalább több közül válogathat. A kötelező akciózás szeptember végéig lesz érvényben.

Gyorsan elkapkodták az akciós húst

A Kapos Coop üzleteiben is vannak olyan termékek, amelyek érintettek a június elsején elindított kötelező akcióban. A kaposvári kórházzal szemben lévő üzletben már az első napon sokan keresték a 10 százalékkal olcsóbban kapható termékeket. Némethi Ernő, a bolt vezetője elmondta: a csont nélküli sertéstarjából már délelőtt utórendelést kellett leadniuk, mert az összes akciós húst eladták.

– Azt gondolom, az első napokban, hetekben népszerű lesz a kötelező akció, de aztán lassan csökken az emberek érdeklődése. Mivel azonban minden héten más-más terméket kínálunk olcsóbban, ezért az állandó vevőink körében, akik zömében nyugdíjasok és családosok, biztosan kedvelt lesz a kötelező akció – mondta a boltvezető. Némethi Ernő kiemelte, a saját kedvezményeikkel és az árstopos termékekkel is foglalkozniuk kell, ezért pluszteherként élik meg a kötelező akciózást. Üzletükben minden árengedményt figyelembe véve több mint száz kedvezményes terméket forgalmaznak