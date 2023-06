A somogyi vármegyeszékhely XXI. századi újraiparosítása sikeres volt, mert egyre több befektető érkezik, és a befektetői bizalom háborús körülmények között különösen fontos, de sokat is kellett dolgozni érte, mondta Szita Károly, aki elsősorban a helyi és hazai munkaerő alkalmazást kérte a beruházóktól, amennyiben van elég dolgozó. Felder Frigyes (LMP) mindenáron arra a kijelentésre akarta rábírni a városvezetőt, hogy mondja ki, lesz-e kínai akkumulátorgyár Kaposváron.

– Nincs szándék erre, még a németektől sem, pedig egy nyugati akkumulátorgyárat biztosan örömmel fogadna a baloldal – válaszolta Szita Károly, aki

azt kérte az ellenzéktől, hogy Kaposvárt szeressék jobban, mint ahogy őt utálják, mert akkor nem akarják szétverni majd a kaposvári jövőt.

A vita során később megjegyezte: arra nem várható garancia tőle, hogy milyen beruházás települ a város közigazgatási határain túl, de nem tud akkumulátorgyárról. Taszár felé kell terjeszkedni, hiszen a város ipari parkjai beteltek.

A taszári repülőtérről szólva elmondta, hogy az eladási szerződést már aláírták, és a befektetőknek a telekár kifizetésére 60 napjuk van. Az év végére ígérték a fejlesztési koncepció kidolgozását az 540 hektár beépíthető területre. Zöld beruházás és logisztikai központ építése Kaposvár elvárása, és a város megkerülhetetlen tényező lesz ebben, tette hozzá.

Fotó: Muzslay Péter

Pintér Attila (független) kérdésére elhangzott, hogy a Deseda kemping építésére 20 ajánlat érkezett, és remélik, hogy legalább tíz pályázatot be is nyújtanak az augusztus 29-ei határidőig. Nadrai Norbert (Kaposfüredi Szőlősgazdák) érdeklődésére kiderült, hogy a háziorvosi ügyeletet Ezredév utcai épületének átadása az új rendszerben őszre lesz esedékes, és a cél az, hogy a betegeknek jobb ellátása legyen. Borhi Zsombor alpolgármester (Fidesz) elmondta, hogy elindult a közbringa program tesztelése, de hibákat tapasztaltak. Amíg nem lesz működő rendszer, a vállalkozót nem fizetik ki, sőt kötbért is érvényesítenek vele szemben.

Fotó: Muzslay Péter

Az idei költségvetés rekord összeget, 1,3 milliárd forint fordít útfelújításra, a programban 81 zártkerti utat is újjáépítenek. Egymilliárd forintot fordítanak energiahatékonysági beruházásra, az uszoda, a sportcsarnok és a jégcsarnok esetében már elindult a tervezés, ahogy a Kapos Holding átszervezéséről is elkészült az elemzés. A város kiemelt sportszervezetei összesen 700 millió forintból gazdálkodhatnak, de felelős gazdálkodást, és az utánpótlásra építő jövőt kért tőlük a polgármester. A közgyűlés a főiskolai hallgatók albérleti támogatását 10 ezer forintról 30 ezerre emelte.