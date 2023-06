Az utóbbi időszak takarmányár-növekedésén kívül a tavalyi aszály is súlyos hatással volt a hazai haltermelésre, s a most meghirdetett új lehetőség iránt somogyi gazdálkodók is érdeklődnek.

– Egy 15 hektáros tavon gazdálkodunk, s a pontyot alapvetően somogyi horgászegyesületeknek adjuk el – mondta Pitz András szőlősgyöröki vállalkozó. – Évente csaknem 200 mázsa halat visznek el tőlünk, s nagyon megnőttek a költségek – mondta lapunknak. – Bizonyos takarmányok ára korábban 40–50 százalékkal ugrott meg, s ezen kívül drágult a gázolaj és a termeléshez közvetlenül kapcsolódó több kiadás is.

Pitz András elmondta: hallott a krízistámogatásról, s jelentkezik a felhívásra. – Tavasszal nagyjából 1600 forint volt a ponty kilója, most csaknem 1800 forint, s döntően háromnyaras példányokat rendelnek Somogyban – mondta. – Az egyesületek vezetői időnként próbálnak alkudni, de van egy szint, ami alá nem mehet a vállalkozó, hiszen akkor veszteséget termelne. A meredeken növekvő költségek miatt nehéz kiszámolni, hogy miként alakulnak az eladási árak a következő időszakban.

Gál László, a kaposvári Húskombinát Horgászegyesület elnöke kiemelte: legközelebb júliusban terveznek egy kisebb haltelepítést, nagyjából 10 mázsa pontyot helyeznek ki, még a somogyi horgász­egyesületi vezetők augusztusi versenye előtt. Az őszi nagy telepítés októberben lesz előreláthatóan, akkor 35 mázsa két- és háromnyaras pontyot rendelnek.

Segíteni kell

– Az elmúlt időszak takarmányár-emelkedése, a tavalyi esztendő aszálya olyan súlyos hatással volt a magyar haltermelésre, hogy a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program felszabaduló forrásaiból 3,1 milliárd forintos keretösszegű krízistámogatási konstrukciót dolgozott ki és hirdetett meg az Agrárminisztérium, derült ki a tárca tájékoztatójából. A támogatási kérelmeket július 23-tól augusztus 31-ig várják.



