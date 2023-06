Az előadónknak olyan rálátása van a gazdasági és pénzügyi folyamatokra, mint másnak nem, mutatták be Kovács Árpádot, akinek az előadására Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke is kíváncsi volt. A Covid után ellentmondásosan megváltozott világban számunkra továbbra is a somogyi érdek az első – ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője. A vállalkozók a Memories Étterem ételeit és a balatonlellei Pócz pincészet borait kóstolhatták az esten.

Somogyban élte át a járvány kitörése utáni lezárásokat

– Baráti körben vagyunk, ezért megoszthatom sok olyan gondolatomat is, amelyek nem csupán a gazdaságot érintik – kezdte a beszélgetést a Költségvetési Tanács elnöke, aki azt is elárulta magáról, hogy felmenői között tanárok és festőművészek voltak, valamint azt is, hogy Somogyban élte át a világjárvány kitörése utáni lezárásokat a feleségével.

Mi úgy szocializálódtunk, hogy a világ együttműködésre van ítélve, idézte fel. Pénteken Bécsbe készül, ahol egy egyesület 30 éves jubileumán beszél a határok lebontásáról, miközben ma a kölcsönös érdekekre és értékekre épülő együttműködés megroppant a világban, és a vasfüggöny újra leereszkedése várható. Ezt kifejezi a szankciós és a hatalmi politika, a gazdasági eszközökkel folytatott háború. Jelenleg a hagyományos társadalmi keretek átalakulnak és felbomlanak.