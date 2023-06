Ömlik az olcsóbb import az élelmiszerboltok polcaira, és ez a tendencia az elmúlt években kiharcolt magyar beszállítói pozíciók gyengüléséhez vezethet, figyelmeztet erre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Az élelmiszerláncok ott is növelték az import termékek behozatalát, ahol a magyar előállítók az elmúlt években komoly piaci pozíciót szereztek, ilyen a tejtermékek vagy a húsáruk, az alapvető élelmiszerek piaca. Ezt a kedvezőtlen folyamatot mihamarabb meg kell állítani, mondta Győrffy Balázs, a NAK elnöke, aki szerint fontos hangsúlyozni, hogy közép- és hosszú távon minden magyar fogyasztó érdeke, hogy ne nőjön az import termékek aránya, ugyanis a külföldi importdömping gyakran alacsonyabb minőséget is jelent.

– A vásárlók pénztárcája dönti el, hogy ugyanabból a termékből a hazait vagy inkább az importot részesíti előnyben – osztotta meg velünk tapasztalatait Hatta József, a Kapos-COOP Zrt. kereskedelmi igazgatója. – Több termékcsoport esetében jellemző, hogy olcsóbb az import. A magyar termékek esetében várjuk, hogy az áruk csökkenjen, ez a folyamat már elindult, de hogy mikor éri utol az import árát, arról nehéz jóslásokba bocsátkozni. A kereskedelem biztosan továbbadja a beszerzési árak csökkenését, hiszen az árverseny rákényszeríti erre.

A COOP-nál hangsúlyozottan támogatják a magyar árut, korábban 80 százalékos volt a hazai termékek aránya, de ez némiképp csökkent az inflációs időszakban. Ha azonban a multiknál az import áruk akciózását reklámozzák, azzal bizony nehéz versenyezni, tette hozzá.

A magyar gazdák előállítási költségei növekedtek, és ez nem az olcsó magyar élelmiszer mellett szól. Egy általunk megkérdezett szentgáloskéri gazdálkodó arra panaszkodott, hogy ugyanazért a termékért, amit 100 ezer forintért vettek át tőle tavaly, most csak 60 ezer forintot adnának a felvásárlók. Közben azonban a növényvédő szerek ára a duplájára nőtt, s legutóbb a traktoron kellett alkatrészt cserélni 400 ezer forintért.



Nagy Tiborné (Kaposvár): – Ha megfizethető áron kapható, akkor inkább a magyar termékeket vásároljuk meg, de annyi bizonyos, hogy az árszabás nagyban meghatározó ebben a tekintetben. Figyeljük a bolti akciókat, sokat jövünk-megyünk mindenfelé, több boltban is, hogy megtaláljuk az árban leginkább megfelelő árucikket és élelmiszert.



Fotó: Lang Robert Kaposvar

Csordás István (Berzence): – Jellemzően a magyar árut részesítem előnyben a boltokban, ugyanakkor tagadhatatlanul veszek időnként külföldi élelmiszert is, de nem minden termékfajtában. Az a tapasztalatom, hogy a külföldi gyümölcs például hiába olcsóbb, ha egyszer teljesen íztelen. Véleményen szerint a hazai áru jóval megbízhatóbb, mint a többi.



Fotó: Lang Robert Kaposvar

Mag Hajnalka (Kaposvár): – Elsősorban magyar árut vásárolok a boltokban, és általában az akciókat keresem, ugyanakkor a leárazottak közül nem utasítom el az import termékeket sem. Előfordul ugyanis, hogy így sikerül kifogni az olcsóbbat. Hazaiból általában az élelmiszerek közül a tejtermékeket és a zöldségeket veszem meg előszeretettel.