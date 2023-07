Szerdán két helyszínen összesen 35 ezer előnevelt pontyot telepített a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Kis-Balatonba. A mennyiséget arányosan elosztva telepítették be szivornyás leengedéssel. Az első kör a zalavári út keleti végén található Zala hídnál került be, itt 17 500 előnevelt ponty talált új otthont. A következő helyszín a déli tározórész keleti oldalán végigfutó töltés egyik pontja volt, itt is 17 500 egyedet engedtek a vízbe.

Forrás: Balatonihal.hu