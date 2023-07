– A légkondis kombájnban elviselhető a hőség, anélkül kemény lenne a munka – mondta az 57 éves Klenovics István, a somogysárdi Haladás Zrt. dolgozója. – Ez már a 20. aratási idényem, betakarításkor leginkább a sebességre és a tarlómagasságra kell figyelni. Egy ekkora gépnél persze bármikor előfordulhatnak problémák, a kedd is javítással indult, ám szerencsére már minden rendben van.

A búza aratása pénteken rajtolt, a hétvégén nem dolgozott a somogysárdi csapat. Kedden a végleges menetrendet pontosították, a 250 hektár saját gabonán kívül 150 hektárnyi bérmunkát is vállaltak. A két kombájn másfél nap alatt levágja a 34 hektáros sörnyepusztai táblát. S a következő bő egy hétben Somogysárd, Mezőcsokonya, Újvárfalva és Hetes térségében is dübörögnek a gépek. Berek Gábor elnök azt mondta: háromfajta búzát termesztenek, az egyik hektáronként 6,5 tonnát termett, a másik hetet. Szerinte a takarmány és az étkezési közötti lehet a minőség, a laborvizsgálatokat előreláthatóan a jövő héten tartják.

– Előszerződést nem kötöttünk, a héten is egyeztetünk a felvásárlókkal – hangsúlyozta. – Eddig négy cég képviselőjével tárgyaltam, s ahogy piaci körökben hallani, egy tonna búzáért – minőség függvényében – nagyjából 62-65 ezer forintot ajánlanak. Ez nagyon alacsony ár, főleg annak fényében, hogy az alapanyagárak és az egyéb költségek elszálltak. Annak örülnék, ha legalább 20 százalékkal többet ajánlanának az áruért. Szerencsére azonban nem kell szezonban, S. O. S. eladni az árut. Mivel a termény nedvességtartalma 11-13 százalék volt, így szárítani sem kell, hanem elraktározzuk a saját 5000 tonnás tárolónkban.

Gyurka Csaba osztopáni családi gazdálkodó azt mondta: az 55 hektár búza betakarítását hétfőn kezdték, s bérmunkában mindjárt az első napon 12 hektárt sikerült betakarítani. Nagyjából öt tonna körül alakult a hektáronkénti átlagtermés, ami egy kicsit kevés, de ezúttal gyengébb minőségű földön zajlott a betakarítás. Abban bízik, hogy a többi táblán jobb eredmények születnek, összességében közepes, 6-7 tonnás hektáronkénti hozamot vár. Saját halastavuk van, így a gabonából takarmányozásra is jut, egy részére tonnánként nagyjából 65 ezer forintos áron leszerződtek, s a fennmaradó részt betárolják. Hétfő este két milliméter eső hullott, ezért kedden délutánra időzítették az aratás folytatását, ám azzal számolnak, hogy még a héten befejezik a munkát.



Nincsenek eladási kényszer alatt



A magyaratádi Barátság szövetkezet dolgozói hétfő óta aratják a 250 hektár saját termesztésű búzát, ezenfelül 135 hektáron bérvágás is feladatot ad majd a csapatnak. Lackovics Sándor elnök azt mondta: pillanatnyilag a vártnál gyengébb, hektáronként 5-6 tonna az átlagtermés. Rengeteg az apró szem, kisebb a hektolitersúly, egyedüli reményük, hogy legalább a beltartalmi érték elfogadható lesz.

Egy biztos: nincsenek eladási nyomás alatt, a búzát betárolják. Összességében 7000 tonna befogadására alkalmas a raktáruk, s bőven jut hely a 2400 tonnára becsült búzának.





Fotó: Lang Róbert