Magyarország ezzel egyidejűleg brüsszeli előírásra bevezeti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert, amelyben a gyártóknak a „szennyező fizet” elve alapján emelt díjat kell fizetniük a termékeik hulladékkezelésével kapcsolatos költségek megtérítésére - mondta el Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár.

A kormány a háborús helyzetben is mindent megtesz a magyar családok védelme érdekében és a hulladékgazdálkodás terén is fenntartja a rezsicsökkentést, emellett az új rendszer hosszú távon garantálja a szolgáltatás országosan egységes, magas színvonalú, fenntartható működését. Ez hozzájárul a körforgásos gazdaságra történő átálláshoz, amelyben egyre kevesebb termék válik hulladékká, és a képződő hulladék a lehető legnagyobb arányban nyersanyagként hasznosul újra - tette hozzá Raisz Anikó.

Júliustól a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi a háztartások és a gazdálkodó szervezetek települési hulladékának és kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekből képződő hulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását és előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, illetve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését. Mindez a lakosságnak a mindennapokban a szolgáltatás nyújtása tekintetében nem jelent változást.

Az államtitkár kitért arra is, hogy hazánk ezzel egyidejűleg a brüsszeli előírások szerint bevezeti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert, amelyben a gyártóknak a „szennyező fizet” elve alapján emelt díjat kell fizetniük a termékeik hulladékkezelésével kapcsolatos költségek megtérítésére vagyis a hulladék elszállításáért, kezeléséért, megsemmisítéséért és újrafelhasználásáért. Az intézkedés arra ösztönzi a gyártókat, hogy kevesebb hulladékot képezzenek, több legyen az újrahasznosított termék és csomagolóanyag, illetve környezetbarát anyagokat használjanak. Ezzel hatékonyabbá válik a hulladékgazdálkodás, és emelkedhetnek a hulladékgyűjtési és hasznosítási arányok, ami segíti a hulladékokból előállított másodnyersanyagok kínálatának növekedését és a hulladéklerakás csökkenését.