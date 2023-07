– Több helyen is azzal ülünk le, hogy jó lenne az év eleji emelést 20 százalékra feltornászni – folytatta a somogyi szakszervezeti vezető. – A munkaadók az első beszélgetések után általában visszavonulnak, és törik a fejüket, miként emelhetnék a dolgozóik jövedelmét úgy, hogy nekik kevésbé fájjon. Elutasításban nem volt részünk, együttes gondolkodás folyik, hogyan lehetne javítani a helyzeten.

Az évközi bértárgyalásoknak köszönhetően a hulladékszállításnál plusz 8 százalékot emeltek.



A munkaadók engedékenységét erősíti a munkaerőhiány, ami Somogyban sok területen továbbra is érezhető, fejtette ki Svajda József. – Az élelmiszeripari, édesipari cégek munkaerőhiánnyal küzdenek, bár vannak jelentkezők, de kevés az, aki ott is marad és megfelel a követelményeknek – tette hozzá. – Jellemzően minden vállalat arra törekszik, hogy a lehető legtöbb dolgozóját megtartsa. Több helyen fizetnek ennek érdekében jelenléti díjat, prémiumot, jutalmat. Kifizetik a törzsgárdatagságot, ami most most már nem öt, hanem három év után járhat. – Somogyban találkoztunk olyan munkahellyel is, ahol lojalitási pénz címén növelték a dolgozók jövedelmét, vagyis az a szakember, aki két évre elkötelezve magát aláírt, rögtön kapott plusz egyhavi munkabért – mondta Svajda József.