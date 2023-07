A vármegyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott: bőséggel kaptunk világszínvonalú értéket a természettől itt, Somogyban. Ezek közül is kiemelkedik a zselici hársméz, mely országosan is különleges fajtaméz. Hozzátette: a hárs nektár olyan hagyományos, régi termék, ami megérdemli a figyelmet szélesebb körben is. Ezért is támogatja Biró Norbert a Zselici Méhész Egyesület kezdeményezését; az elnök dr. Nagy István agrárminiszternek küldött levelében hívja fel a tárcavezető figyelmét, hogy ne csak a Magyar Értékek Tárába, hanem a Hungarikumok közé is bekerülhessen a somogyi hársméz.

Jobbra Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke, balra Biró Norbet, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Forrás: Facebook

A Zselic kedvező földrajzi adottságai lehetővé teszik a hársméz gyűjtését a vidéken, amely egyedülálló nektár nem csak hazánkban, de Európában is. A hársméz különösen egészséges, hiszen nyugtató hatású, meghűléses betegségekre, görcsoldásra és álmatlanság ellen is hatásos. Fertőtlenítő hatása miatt főleg köhögés ellen javasolják, de ajánlott a gyomorsav túltermelés miatti emésztési zavarok gyógyítására is. Kolin tartalma pedig segít az érelmeszesedés elleni küzdelemben.

