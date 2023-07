Az Érdi bőtermőt már befejezték, és a napokban a fürtös fajtákat kezdik el géppel szüretelni Siófokon és környékén.

– A hűvös, szeles tavaszban a kötések nem sikerültek, és a tavalyi aszály nyomai is látszanak a fákon – mondta el Volenszki Tamás, a Siófoki Gyümölcstermesztési Zrt. termelési igazgatója. Nagymértékben megnőttek a költségeik, elsősorban a magas energiaárak és a növényvédő szerek árainak emelkedése miatt. A termelő kiemelte, hogy hiába van kevés a gyümölcsből, tavalyhoz képest csökkent a felvásárlási ára.

– Az Érdi bőtermőből feleannyi termett, a fürtös fajtákból 25 százalékos kieséssel számolunk – jegyezte meg a termelési igazgató. – A gyümölcsöt befőtt alapanyagnak adjuk el, amelynek kilóját jelenleg 190-210 forintért veszik.

– Nincs mit szüretelni idén, a tavaszi hideg miatt rosszul kötött a meggy – mondta el Kerti Norbert kiskorpádi termelő.

Nem messze, Böhönyén viszont kevésbé károsította a fákat az időjárás. – Nagyon kevés meggyünk volt, a múlt héten befejeztük a szüretet – mondta el Máté Józsefné böhönyei termelő. – Tervezzük az ültetvény kivágását, ugyanis évek óta hiába gondozzuk megfelelően a fákat, szinte alig van rajtuk gyümölcs.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása szerint az idén tizenháromezer hektáron termesztenek meggyet hazánkban, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Pest, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun vármegyében. A hazai meggy jelentős része, általában 60-80 százaléka exportra, legfőképp Németországba kerül, ennek jelentős része meggybefőtt.

Tíz-tizenöt ezer tonna fogy minden évben

Az éves meggytermés jellemzően hatvanezer tonna körül alakul hazánkban. A szakemberek most is átlagközeli mennyiséget prognosztizálnak, habár a tavaszi fagyok, a virágzási időszak hideg, szeles, csapadékos időjárása számottevő hullást okozott. Az országos terméskiesést nagyjából húsz százalékra teszik tavalyhoz képest.

A hazai lakossági meggyfogyasztás átlagosan évi 10-15 ezer tonna körüli, a friss meggy mellett a befőtt is nagyon népszerű.