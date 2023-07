A hőszigetelő üvegek gyártásában piacvezető CE Glass Industries a környezetbarát termék előállítása mellett saját működésében is kiemelt figyelmet fordít a környezeti értékek megóvására, amiért K&H családi vállalatok kiválósági díjjal is elismerték. A vállalat saját rendszerű vízgazdálkodással, megújuló energiaforrásokkal és zöld iroda koncepciójával bizonyítja, hogy egy alacsony károsanyag-kibocsátással járó iparág is lehet még zöldebb. Emellett a körforgásos gazdálkodás jegyében a telephelyén termelődő hulladék több mint 95 százalékát újrahasznosítja. A megemelkedett rezsiköltségek miatt a zöldberuházások egyik legnépszerűbb eleme – a napelem és az utólagos hőszigetelés mellett – a régi, elavult ablakok cseréje. A modern, hőszigetelt üvegek beépítésével ugyanis kevesebb energiát igényel a belső tér hűtése- fűtése, a hatalmas fényáteresztő felületeknek köszönhetően pedig lényegesen kevesebb mesterséges fényt kell használni. Ilyen hőszigetelő üvegeket gyárt a piacvezető CE Glass Industries üvegfeldolgozó vállalat, amelyekkel jelentősen, akár 30 százalékkal is csökkenthető az épületek energiaszükséglete. Ez a mostani gazdasági helyzetben komoly költségmegtakarítást jelenthet a vállalkozásoknak és a lakosságnak egyaránt, az iroda, telephely és a lakás vagy a kertes ház méretétől függően. A családi vállalat a környezetbarát termék mellett saját működésében is kiemelt figyelmet fordít a környezeti értékek megóvására. Olyan intézkedéseket tett a mindennapi folyamatok részévé, mint a körforgásos gazdálkodás, a zöld iroda, a saját vízgazdálkodás és a megújuló energiaforrások.

Körforgásos gazdálkodás a mindennapokban

A vállalat környezetvédelmi törekvései bizonyítják, hogy egy kevésbé szennyező iparág is lehet még zöldebb. „A körforgásos gazdálkodás és újrahasznosítás vállalatunk életének minden részére kiterjed. Az üveg az egyik legkörnyezetkímélőbb anyag, hiszen végtelenszer újrahasznosítható, minőségromlás nélkül. A gyártási folyamat során ezért az esetlegesen keletkező üveghulladékot szelektíven összegyűjtjük, a tiszta üvegtörmelék pedig hulladékkezelőkön keresztül visszakerül az üveggyárba” – mondta el Varga Gusztáv, a CE Glass Industries tulajdonosa. „Emellett a gyár területén keletkező papír-, fém- és műanyaghulladékot is szelektíven gyűjtjük. A faárukat is igyekszünk már házon belül újra felhasználni, aminek következtében a telephelyen termelődő hulladék több mint 95%-át újrahasznosítjuk” – tette hozzá a tulajdonos.

Zöld szemlélet a gyakorlatban

A vállalat működése rámutat arra is, hogy a folyamatok digitalizálásával jelentős papírmennyiséget lehet megtakarítani. „Az adminisztrációs folyamatok, a számlázás és a vállalatirányítási rendszer digitalizálásával

évente több mint 2,5 tonnával kevesebb papírt használunk. Emellett a zöld iroda koncepció részeként az irodaház és gyártócsarnok hőszigetelésével az energiaköltségek, a fényáteresztő tetőbevilágító kupolákkal pedig a mesterséges fényforrások alkalmazását tudtuk minimalizálni. Utóbbi nemcsak energiahatékonyság szempontjából fontos, de a természetes fény a dolgozók közérzetét is jelentősen javítja. Az üvegfeldolgozó gépek, kompresszorok veszteséghőjét pedig az épület fűtésére használjuk fel, ami szintén hozzájárul energiahatékonyságunk növeléséhez” – mondta el Varga Gusztáv. Mivel a gyár területe és az ipari park nem áll összeköttetésben a közcsatorna hálózattal, így a gyár önellátóan, engedéllyel rendelkező fúrt kútból vételezi a vizet és saját szennyvízkezelő rendszert épített ki. A nemrég megvalósított napelempark a vállalat energiaigényének 15%-át fedezi. Beüzemelése a cég CO2 kibocsátását is jelentősen, havonta akár 60 tonnával csökkenti, ami olyan, mintha 2400 fát ültetett volna a gyár köré.

„Tapasztalataink szerint a családi vállalatok szemléletmódjukból adódóan fogékonyabbak a mikrokörnyezetük támogatására, amelynek szerves része a fenntarthatóság és környezetvédelem. Jó példa erre a K&H családi vállalatok kiválósági díjjal legutóbb elismert CE Glass Industries üvegfeldolgozó vállalat. A cég fenntarthatósági törekvései bizonyítják, hogy egy kevésbé szennyező, alacsony károsanyag-kibocsátással járó iparág hogyan járulhat hozzá folyamatainak újragondolásával a környezetvédelemhez” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.