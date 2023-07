A vállalatok főként a szoftverek és gépek vásárlását fogják vissza a következő egy évben, innovációs stratégiája pedig a családi cégek töredékének van. A fejlődés azonban elengedhetetlen, az elmúlt évtizedek európai gazdasági növekedésének mintegy kétharmada az innovációnak tulajdonítható. A jó példákra nagy szükség van, a K&H ezért idén is elindította a K&H családi vállalatok kiválósági díjat, amelyre az innováció mellett a sikeres generációváltás, a hosszú távú stratégia és a társadalmi, környezetvédelmi felelősségvállalás kategóriában várják az inspiráló céges gyakorlatokat.

Mérséklődött a családi vállalatok fejlesztési kedve: a cégek eddig megvalósult és a jövőben tervezett innovációs tevékenységét és aktivitását félévente vizsgáló K&H innovációs indexük 2 pontos csökkenést követően jelenleg 27 ponton áll. A változás annak tudható, hogy kevesebb fejlesztést terveznek, valamint az innovációs stratégia egyelőre még nem az erősségük.

Visszafogott tervek

A kutatás alapján az innovációt szolgáló szoftverek és gépek vásárlását is visszafogják most a cégek, 21 százalék helyett 13 százalék tervezi új funkciót vagy feladatot ellátó szoftver vásárlását a következő egy évben, de az olyan gépek vásárlásán is kevesebben gondolkoznak (23% vs. 18%) az előző félévhez képest, amelyekkel új terméket lehet előállítani. „A visszafogottabb tervek hátterében az állhat, hogy a közelmúlt gazdasági helyzete nem kedvezett a családi cégek innovációs törekvéseinek. Tízből hatan jelezték, hogy negatívan befolyásolta azt, és a közeljövővel kapcsolatban is hasonlóan borúsan vélekednek (54%)” – emelte ki Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.

A nehezebb gazdasági körülmények szerencsére nem befolyásolják érdemben a termékfejlesztést. A cégek közel negyede (23%) tervez új termékkel vagy szolgáltatással előállni, ráadásul ebben a munkavállalókra is egyre jobban számítanak: 78 százalékról 95 százalékra ugrott azoknak a cégeknek az aránya, akiknél a saját dolgozók is részt vesznek ebben a folyamatban.

Van stratégia, de elvétve

Míg az üzleti és marketing stratégia már megszokott, addig az innovációs stratégiáról ez egyelőre még nem mondható el. Mindössze a családi cégek 5 százaléka rendelkezik írott innovációs stratégiával vagy a vállalati stratégián belül erre vonatkozó résszel, mégis a cégek fele (49%) az átlagosnál innovatívabbnak tartja magát.

„Egy tavalyi uniós kutatás alapján (SRIP 2022) az elmúlt évtizedek európai gazdasági növekedésének mintegy kétharmada az innovációnak tulajdonítható. Magyarország a 2022-es jelentés alapján egy helyet javítva a 21. helyen áll, ezzel továbbra is a „Feltörekvő innovátor”-ok csoportjába tartozik. A családi cégeknek nemzetgazdasági súlyukból fakadóan jelentős szerepük van abban, hogy előrébb kerülhessünk ezen a listán. Ehhez jó gyakorlatokra, követendő példákra van szükség. Éppen ezért a K&H családi vállalatok kiválósági díjra innováció kategóriában is jelentkezhetnek a cégek az elmúlt években megvalósult vagy a közeljövőben tervezett fejlesztések bemutatásával” – tette hozzá a szakértő.

A K&H családi vállalatok kiválósági díjra 2023. július 31-ig várják a példaértékű vállalati gyakorlatokat a sikeres generációváltás, innováció, hosszú távú stratégia, valamint társadalmi, környezetvédelmi felelősségvállalás kategóriában. További információk, pályázati kiírás és nevezési lap ide kattintva érhető el.