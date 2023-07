– Csaknem 350 millió forintot fordítottunk az idén egy élhajlítógép és lézervágó beszerzésére, s 2024-ben folytatjuk a robotizálást – mondta Horváth Péter, a barcsi Avermann-Horváth Kft. ügyvezetője. – A fejlesztésnek köszönhetően tovább javul a hatékonyság, s nincs szükség annyi utómunkára, mint korábban. Tervek szerint jövőre csaknem egymilliárd forintot költünk robotizálásra a festés és hegesztés területén.

A cég 102 dolgozónak biztosít megélhetést, s pillanatnyilag leginkább lakatosokra lenne szükségük. Akár tíz jelentkezőt is felvehetnének, ám az ügyvezető szerint gondot jelent, hogy Barcs vonzáskörzetében viszonylag kevés a szakmunkás. Megrendelés viszont bőven van, ráadásul a meglévő export 2023-ban tovább bővült. S az új koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer is további feladatokat adhat a barcsi cégnek. A Kaposvári Videoton egy új vevőnek 2024-től kéziszerszámokhoz gyárt akkumulátorokat. Fábián Balázs igazgató elmondta: ehhez automatizálják a termelést, s a két komplett szerelősor kiépítése jelenleg is zajlik, melynek értéke több mint 600 millió forint. A berendezések többek közt az akkumulátor-cellák hegesztését végzik, s a szerelősor végén kialakítanak majd egy olyan munkaállomást, ahol az összes terméket ellenőrzik.

– Az új megrendelés jövőre több milliárd forinttal növelheti a forgalmunkat – hangsúlyozta az igazgató. – Az automatizált szerelősornak köszönhetően a termék minősége stabilabb lehet és a költségeket is féken tudjuk tartani.

Lépésről lépésre

– Az első félévben több költségünk nőtt – mondta Keller Róbert, a kaposvári Keller és Társa Autótechnika Bt. ügyvezetője. – A kötelező minimálbér-emelésen kívül újra auditálták a vizsgasort, ami többmilliós tétel volt. A cég új eszközöket is üzembe helyezett, így egy négy irányban mozgatható holtjáték vizsgáló berendezést is. Folytatják a fejlesztést, júliusban az egyik autódiagnosztikai műszer adatbázisát frissítik, amire több százezer forintot fordítanak.